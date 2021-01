MIAMI, Estados Unidos.- El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) quiere homenajear al vanguardista artista visual cubanoestadounidense Emilio Sánchez Font cuando se cumple el centenario de su nacimiento, y para ello ha preparado una nueva serie de sellos exclusivos que lanzará este verano.

La obra artística de Sánchez, nacido en Camagüey en 1921 y fallecido en Warwick, Nueva York, en 1999, será reconocida en la prestigiosa categoría “Forever” (Siempre) de la USPS, todo un hito, dado que se trata de la primera vez que este organismo dedica una de sus series de estampillas a un creador de origen cubano.

Artista cercano al llamado superrealismo y poco conocido para la mayoría, Sánchez recibirá tributo con “cuatro nuevos sellos de coloridas litografías y pinturas arquitectónicas”, indica Correos de Estados Unidos.

Sánchez “Forever”, el superrealismo arquitectónico

Los cuatros trabajos elegidos para la serie “Forever” son “Los Toldos” (1973), “Ty’s Place” (1976), “En el Souk” (1972) y Sin título (Ventanita entreabierta), de 1981, todos ellos caracterizados por su estilo “fotográfico” y los “efectos de la luz y la sombra para enfatizar la geometría abstracta de los objetos”.

Su obra, centrada en motivos de arquitectura y casas reproducidas hasta el mínimo detalle, prosigue la USPS, abarca tanto su herencia cubana como su larga trayectoria profesional en Nueva York y otras partes de Estados Unidos, donde maduró su estilo hasta alcanzar una representación sumamente realista.

Pintor, grabador y dibujante, Sánchez realizó su formación artística en la década de 1940 en la Facultad de Artes de la Universidad de Columbia y, posteriormente, en la Art Students League de Nueva York, ciudad a la que se trasladó en 1952.

En 1968 el artista, de ideas contrarias al régimen revolucionario cubano, se nacionalizó estadounidense.

Su estilo se caracteriza por el uso de líneas rectas, ángulos, colores vibrantes y el limpio contraste y juego de luz y sombra, como se aprecia en la pintura de 1981 Sin título (Ventanita entreabierta), cualidades que le convirtieron en uno de los artistas más interesantes y originales de la mitad del siglo pasado.

Descubrir al gran público la obra de este original creador

La iniciativa de la USPS es una de las múltiples actividades y exposiciones que tendrán lugar este año para fomentar y descubrir al gran público la señera obra artística de Sánchez.

Así, la galería LnS de Miami ofrecerá durante el verano y otoño próximos la exposición retrospectiva “Emilio Sánchez Revisited: A Centenary Celebration of his Life and Work”.

En un comunicado, el profesor de Arquitectura Histórica de la Universidad de Miami (UM) Víctor Deupi, también de origen cubano, expresó su admiración y sorpresa por la obra de Sánchez, un artista que, dijo, desconocía hasta hace tan sólo unos años.

“Nunca había oído hablar de él hasta entonces y comencé mi investigación sobre Sánchez, lo que me inspiró a crear un proyecto que me abrió oportunidades diferentes”, apuntó.

Deupi cuenta que se emocionó al conocer que, gracias a la iniciativa de la USPS, “más personas tendrán la oportunidad de conocer a este artista relativamente desconocido” con motivo del centenario de su nacimiento.

Primer artista visual cubano en ser reconocido por la USPS

“La conmemoración de su obra es un hito significativo porque ningún otro artista visual cubano ha sido honrado de esta manera”, subrayó el académico.

Añadió que se trata de una de las “figuras destacadas de mediados de siglo en viajar por el Caribe y América Latina, donde documentó a fondo las culturas indígenas, los paisajes arquitectónicos y la vida cotidiana de esa época”.

“Sánchez estuvo a la vanguardia en la captura de los cambios urbanos que están ocurriendo”, señaló el profesor de Arquitectura de la UM.

Por su parte, Jill Deupi, directora del Lowe Art Museum, dijo que era un honor exponer algunos de los trabajos de Sánchez en la colección permanente del museo.

“Estamos emocionados. Cada año se seleccionan muy pocas imágenes para los sellos de USPS, por lo que la inclusión de nuestra pintura de Sánchez (para los sellos) es algo muy prestigioso”, dijo Deupi.

Una fundación para preservar su extensa obra

Sánchez dejó estipulado antes de su muerte la creación de la Emilio Sanchez Foundation con el fin de “preservar, promover y vender sus numerosas obras de arte”, resultado de una prolífica vida como artista.

La actual fundación destina fondos de ayuda a la investigación oftalmológica y para becas de arte.

Durante prácticamente toda su vida Sánchez sufrió problemas de visión y estuvo a punto de perder la vista de un ojo en los últimos años, lo que no impidió que continuara incansable pintando.

