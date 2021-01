Dan a conocer ganadores de concurso Qué pasa Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El proyecto Puente a la Vista y las revistas Palabra Abierta y Otro Lunes dieron a conocer este lunes 11 de enero los ganadores del concurso ‘Qué pasa Cuba’, convocado el pasado mes de diciembre.

Tras evaluar los trabajos recibidos, el jurado, compuesto por los periodistas e investigadores Anamelys Ramos, Lien Carrazana, Jorge Enrique Rodríguez y Amir Valle, determinó otorgar cinco premios en lugar de los cuatro anunciados en las bases, pues el primer lugar resultó compartido.

El concurso había llamado a participar con un único texto, original e inédito, sobre la actualidad cubana en el contexto de la lucha del Movimiento San Isidro, y en general de la sociedad civil y la cultura independiente contra el totalitarismo imperante en Cuba, habían pedido los organizadores.

A continuación, los ganadores:

Primer premio compartido. Justo Antonio Triana (Camagüey, 2001). Poeta y ensayista. Estudiante de 12 grado en Nottingham High School, Syracuse. Ha publicado artículos en Hypermedia Magazine, La Hora de Cuba, Árbol Invertido, Havana Times y Deinós Poesía. Actualmente reside en New York. Fragmento de su texto ¿Quién no es traidor en Cuba?:

“Resulta que desde el período colonial cada gobierno despótico ha llamado ‘traidores’ a quienes le llevan la contraria. Fue así cuando los bayameses desafiaron las restricciones económicas de la metrópoli a través del comercio de contrabando (o enriquecimiento ilícito) entre los siglos XVII y XVIII, y cuando los vegueros (cuentapropistas) se sublevaron en Occidente contra las leyes que les impedían vender sus productos por la libre, en 1717 y 1723”.

Primer premio compartido. Eduardo Clavel Rizo (Santiago de Cuba, 1991). Ha recibido el Primer Premio del concurso Luisa Pérez de Zambrana de poesía (2018) y el Tercer Premio del concurso Ángelus de poesía (2019), entre otros reconocimientos. Sus poemarios Epigramas de amor, desamor y erotismo, Am(o)rales y Herencia de la ruina, pueden adquirirse en Amazon. Fragmento de su texto El punto de quiebre en la cultura:

“Como bien dijo Bertolt Brecht, ‘la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer’. Aunque en el 2020 lo viejo aún no muere del todo, las contracciones de una juventud ávida de cambio anuncian que se acerca la hora de dar a luz a una nueva generación”.

Jorge Luis Águila Aparicio (Cienfuegos, 1967). Poeta, crítico literario y narrador. Su obra ha sido publicada en Cuba, Estados Unidos, México, España y Australia. Fragmento de su poema Tren de regreso:

Tren de regreso, lo oscuro

en San Isidro me vela.

[Un testaferro devela

ingenuidades a un muro].

Tren de regreso, conjuro,

vieja muralla: una puta.

Cigarro al piso, disputa

entre el héroe, su vacío.

Carta que doblo y envío

a esa voz que me refuta.

Ariel Maceo. Escritor, fotógrafo, poeta. Ha participado en más de una docena de exposiciones colectivas fotográficas dentro y fuera de Cuba. Columnista en ADN Cuba. Publica artículos en espacios como Havana Times, Árbol Invertido, Puente de Letras y Chiquilla te quiero, entre otros. Coordinador del grupo de poesía Demóngeles, tiene varios libros publicados. Reside en La Habana. Fragmento de su texto La Cuba que heredamos:

“Una constitución a la que le dijimos No más de un millón de cubanos, otros 700 000 se abstuvieron y a la que también le hubieran dicho No los casi 3 millones de cubanos que andan por el mundo. Una carta magna que solo sirve para perpetuar el poder de un régimen que agoniza mientras trata de resistir a un enemigo fantasma. Es jodido que esta sea la Cuba que heredamos”.

Olivia Manrufo estudió en la Escuela Nacional de Arte de La Habana. Actualmente reside en Lima, Perú. Fragmento de su texto Resistir o la acción de vivir como quien muere:

“Si la resistencia perdura, estamos manteniendo el status que supuestamente queremos romper. La resistencia es un estado de no permanencia, si no, deviene simplemente en Normalidad. Resistencia no. Disidencia”.

Los trabajos ganadores del concurso aparecerán próximamente en el portal Puente a la Vista y otros sitios de asuntos cubanos. Así mismo, los premios en metálico del concurso son únicos e indivisibles.

