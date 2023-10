MADRID, España.- La actriz cubana Claudia Álvarez, popular en la Isla desde que interpretara el personaje de Paula en la telenovela de la Televisión Cubana Aquí estamos (2010), está cumpliendo este 31 de octubre 32 años.

Aunque aún se le identifica por el mencionado personaje, la actriz ha intervenido en otras telenovelas como Con palabras propias, La sal del paraíso y Latidos Compartidos.

Claudia Álvarez se graduó de la Escuela Nacional de Arte en 2010 con en el grupo de teatro El Público, dirigido por Carlos Díaz, y la obra Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, donde interpretaba a Fondón, el tejedor.

Otros programas televisivos en los que intervino son Rompiendo el silencio, Zoológico y Tras la huella. Mientras que en la gran pantalla ha sido parte del elenco de La Isla de corcho (2012), Bocaccerías habaneras (2013) y Nido de mantis (2017), entre otras.

La actriz reside en Madrid desde hace dos años. Y, aunque ha considerado buscar otros caminos además de la actuación, no ha dejado pasar los proyectos que se han presentado. Entre los más recientes trabajos en la capital española se encuentra la obra Jacuzzi, del dramaturgo Yunior García, en la que actúa junto a su esposo Yadier Fernández y que aún está en cartelera en el Teatro Lara de Madrid.

En reciente entrevista con Diario de Cuba Claudia Álvarez explicó: “Estoy buscando cosas que me apasionen, que quizás no estén relacionadas con la actuación. Estoy estudiando marketing, me interesan la informática y las redes sociales. He vivido un proceso muy fuerte de cuestionamiento constante. Me preguntaba qué estaba haciendo con mi tiempo. Al principio esos pensamientos no me permitían disfrutar de mi día a día y decidí definir qué quería hacer”.

No obstante, preguntada por YucaByte sobre su decisión de salir de Cuba, Álvarez expresa: “Tristemente todo cambió mucho, nos fuimos desgastando demasiado a nivel social y eso era lo que más me afectaba: el maltrato en cualquier lugar al que fuera, el machismo en las calles, la falta de protección a colectivos minoritarios, la falta de empatía a nivel social y, sobre todo, no disponer de mecanismos reales como ciudadana para cambiar esas cosas que me molestaban”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.