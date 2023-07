MIAMI, Estados Unidos. – El diseñador cubano Claudio Sotolongo fue reconocido en el evento internacional de carteles Anfachen VII, en Hamburgo, cuyo tema este año fue la energía. El concurso atrajo 537 presentaciones de 39 países, con 25 carteles seleccionados por un jurado internacional liderado por Klaus Staeck, famoso por su provocativo trabajo en diseño gráfico.

Sotolongo fue galardonado por su cartel “Choose green, chosse sustainable”. Desde el 28 de junio, los carteles ganadores del VII Premio Anfachen están expuestos en plazas públicas y calles muy transitadas de Hamburgo, mostrando las interpretaciones internacionales del tema de la energía.

Nacido en La Habana en 1982, Sotolongo es un artista gráfico y profesor asistente de Historia del Diseño. Ha trabajado para el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos desde 2004 y ha estado activamente involucrado en la escritura, organización y curaduría de exposiciones de diseño desde 2005.

Además de ser coguionista del documental Poética Gráfica Insular y co-autor de los libros Soy Cuba: Cuban Film Poster from after the Revolution y Ciudadano Cartel, Sotolongo ha recibido varias becas y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo dos estancias en la Real Academia de España en Roma.

Este año, su trabajo también fue seleccionado para el proyecto Miradas Compartidas y fue ganador del Anfachen Award. Sus carteles fueron seleccionados en la Bienal de Varsovia y la Bienal de Lublin. Actualmente, Sotolongo está involucrado en el proyecto de promoción y venta en línea #Backroomart con dos diseños satirizando la fundación de la ciudad de La Habana.

Los miembros del jurado del evento internacional de carteles Anfachen VII, que abarcan diversas áreas creativas, incluyeron a Larissa Bertonasco (Alemania), Erick Ginard (México), Haika Hinze (Alemania), Zhiyi Liu (Alemania), 2xGoldstein (Alemania), y Arseniy Zhukavin (Rusia). Fue su tarea ponderar la creatividad y el compromiso en torno al tema de la energía en los trabajos presentados.

Los hermanos gemelos diseñadores gráficos 2xGoldstein comentaron que el proceso de selección fluyó sin problemas, a pesar de la gran cantidad de trabajos presentados.