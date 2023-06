La Habana, Cuba.- La respetada intelectual y académica Alina Bárbara López Hernández denunció en su muro de Facebook que ha sido víctima de una nueva arbitrariedad por parte del régimen cubano. En su post, la profesora explicó que fue invitada a un evento que anualmente organiza la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, con sede en Estados Unidos, pero cuando acudió a hacerse un nuevo pasaporte, le informaron que está regulada por razones de interés público.

“Ignoro qué quiere decir esa frase, pero no admitiré una arbitrariedad que contradice la propia Constitución de la República, que en su artículo 52 establece la libertad de movimiento para los ciudadanos, y aunque aclara que puedes existir excepciones, no me considero una de ellas”.

Alina Bárbara López ha sido incluida en la lista de cubanos que el régimen considera “enemigos”, una categoría en la cual desde hace años figuran periodistas independientes, activistas pro derechos humanos y opositores pacíficos.

La profesora aseguró en su post que esperará toda la semana próxima a que la instancia que decidió regularla se comunique con ella y le informe que tal arbitrariedad fue revertida. Asimismo, advirtió que no tocará puerta alguna, ni presentará ninguna queja, ni intentará negociar con nadie.

“Concluido ese plazo empezaré a ejercer cada semana mi derecho a manifestación pacífica, esta vez portando un cartel que indicará los motivos de mi acción”, expresó.

López Hernández declaró además estar totalmente consciente de las consecuencias que su protesta pacífica podría tener, y aseguró que está dispuesta a asumirlas.

“Prefiero ir a prisión que ser sometida. Veremos si los que deciden estas violaciones están dispuestos a asumir el riesgo de privarme de libertad”, subrayó.

Su post concluye con un llamado a los cubanos, la prensa extranjera e independiente, al Observatorio de Libertad Académica y a sus colegas dentro y fuera de la isla a estar atentos a su situación.

En los últimos meses, la historiadora matancera ha sido hostigada por el régimen debido a sus críticas antigubernamentales y su voluntad de ejercer el derecho a exigir pacíficamente un cambio en la isla, hundida en una crisis severa y multisectorial que las autoridades han demostrado ser incapaces de manejar.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.