Ciudad de México, México.- “Estamos incomunicados con él. No sé si mi hijo está bien, está vivo, no sé”, dijo a AP Marilin Vinent, una madre cubana, cuyo fue hijo fue contratado como mercenario por el ejército ruso.

“Fueron todos engañados. Fueron para problemas de construcción, de recoger escombros, de logística…Le dijeron que ellos iban a ir para la parte logística. ¿Qué logística era?”, asegura la señorade 60 años. Esta versión es similar a la dedos jóvenes de 19 años, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, quienes denunciaron, a través de un video que habían sido engañados sobre un viaje a Rusia.

En la grabación los jóvenes explicaron que habían firmado un contrato (en ruso) para ir a trabajar allí, pero en realidad iban para unirse al ejército. Además dijeron encontrarse sin documentos (que les fueron extraídos) y aseguraron que había muchas más personas en su situación.

En cuanto al caso reportado por AP , la cubana agregó que su hijo, Dannys Castillo, de 27 años, se fue por la situación actual en Cuba. “Él me dijo ‘mima, yo me voy para ayudar porque de verdad que esto no da más. Así es como dicen todos los jóvenes y mira a lo que llega la cosa. ¿Cómo no se dieron cuenta? Eso hace rato que está funcionando así”, reprocha la mujer al gobierno cubano, que después de que el caso fue expuesto en redes reaccionó deteniendo a 17 personas involucradas

Desde el 20 de agosto este joven no se comunica con su familia. Lo que mantiene a su madre temiendo por su vida.

“Esta foto él me la mandó el 20 de agosto a las 7:12 am (hora de Cuba) y después de esa no me ha mandado más ninguna ni he sabido más nada de él”, dijo la mujer en declaraciones compartidas en Facebook por el periodista Alexis Boentes.