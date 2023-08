Ciuda de México, México.- Yunior Morales, conocido por la audiencia debido a sus trabajos como locutor en diferentes espacios televisivos y radiales ha salido de Cuba.

El diario independiente 14ymedio confirmó que Morales dejó el país y se siente como si hubiese salido de una prisión.

“Me siento como si me hubiera quitado una ropa vieja, como si me hubiera dejado la piel allá, es como salir de una prisión”, explicó durante una entrevista concedida al citado medio.

“Cuando tú logras ya montarte en el avión, y sales y llegas a otro lugar, dices ‘ñoooo, salí’. Fíjate que yo tenía falta de aire en mi casa y ya aquí no tengo falta de aire. Me siento mucho mejor, como que me liberé de algo muy feo, horrible”.

Aunque hasta el momento, el locutor prefirió no revelar cuál es su país de destino comentó que se siente agradecido de abandonar su lugar de origen, donde estaba en la mira de la policía política por sus continuas críticas en redes.

Las represalias contra él contó que comenzaron el 11 de septiembre de 2020, cuando pidió respeto para el pueblo cubano y que no se burlaran con aquello de darle a la población tripas y gallinas decrépitas “sin explicar a dónde va a parar tanta carne y afirmé que los restos se los comiera el Gobierno”

Ese fue el último día que la voz de Yunior se escuchó en la Mesa Redonda. “Yo era la voz oficial del espacio en casi todos los mensajes identificativos. Al día siguiente me quitaron del mismo y con ello todo el contenido político, pero eso no me afectó, y sigo muy satisfecho. Nunca más permitieron que yo trabajara en vivo, y en los últimos tiempos estaba grabando desde la casa dos programas musicales y carteleras”, confesó a 14YMedio.

Morales llegó a conducir los espacios informativos estelares de la televisión oficialista, entre ellos el noticiero, hasta que expuso cómo pensaba sobre la situación social y política del país.

Su postura se radicalizó tras la muerte de su madre en 2021, a la cual afirma que dejaron morir en un hospital en agosto de 2021 por la falta de medicamentos.

El locutor afirmó que “lo peor de vivir en Cuba es el mal Gobierno. Sin esos negociantes corruptos en el poder, yo podría viajar, pero jamás me iría de Cuba. Soy como todos esos apasionados que sueñan ver a su tierra libre, próspera y más feliz”.

