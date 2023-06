Ciudad de México, México.- Paul escribió su primer tema, I Lost my Little Girl, a los 14 años. Tres años después compuso la que considera su mejor canción: I Saw Her Standing There (La vi parada ahí).

En una fiesta de adolescentes conoció a Lennon y antes, había compartido el bus hacia la escuela con George. Entonces no sabían que su unión los elevaría dentro del panorama musical.

Paul junto a John Lennon, Ringo Starr y George Harrison escribió un capítulo esencial en la historia de la música. Estos cuatros amigos revolucionaron la estética y la melodía sobre el escenario a niveles que muy pocos lo han conseguido. No en vano fueron clasificados en 2004 como los número uno de la lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone.

Paul McCartney será siempre recordado como bajista y vocalista de Beatles, aunque con más de sesenta años sobre los escenarios ha sido mucho más que eso.

Después de la separación de la banda, McCartney continuó su carrera musical en solitario y formó Wings con su primera esposa, Linda, y Denny Laine. El músico es reconocido como uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, con sesenta discos de oro y sobrepasando los 100 000 000 de álbumes y los 100 000 000 de sencillos vendidos. De hecho, su composición Yesterday, es la canción con más versiones en la historia de la música popular.

McCartney es una leyenda viva que ha escrito, o coescrito, 32 canciones que han alcanzado el número uno en el Billboard Hot 100. En su casa guarda los 21 Premios Grammy que ha ganado. Su éxito ha sido, incluso, reconocido por la nobleza de Reino Unido. La reina Isabel lo nombró caballero por eso Paul es Sir Paul.

Nacido el 18 de junio de 1942, uno de los compositores más importantes de la música pop en el siglo XX cumple hoy 81 años.

