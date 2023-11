SAN LUIS POTOSÍ, México.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, intercedió este jueves ante Joe Biden, para pedir la salida del régimen castrista de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

Boric enfatizó en la importancia de levantar las sanciones impuestas a Cuba debido a la difícil situación que enfrenta su población. Recordó que el Gobierno estadounidense ha estado evaluando la posibilidad de retirar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, donde solo aparecen Siria, Corea del Norte e Irán.

A propósito, el abogado cubano chileno Mijaíl Bonito ofreció sus impresiones del tema a Cubanet, en una entrevista exclusiva.

¿Cuáles son sus impresiones sobre este tema?

El presidente Boric siempre ha tenido una tendencia a defender al gobierno cubano, aun cuando en Chile hay muchos refugiados cubanos, incluso miembros de delegaciones deportivas que han escapado de Cuba del comunismo y de lo que representa la tiranía castrista.

Siempre se echa en falta la condena a la violación a los derechos humanos y a la tiranía cubana. Es un actuar normal. No me asombra. No sé no sé qué esperaban de alguien que ha funcionado siempre de esa manera.

Si bien trata trata de aparecer como una persona que está por encima del bien y del mal en términos morales con respecto a los derechos humanos, se demora mucho en condenar a los violadores cuando son de izquierda.

Siempre está muy presto a condenar presuntas violaciones cuando vienen de la derecha.

¿Por qué cree que lo hace, por ser de izquierda?

Esto se viene repitiendo desde los años setenta. Ha sido la cantaleta de la izquierda latinoamericana en el poder. No condenan las violaciones a los derechos humanos en Cuba. No condenan la falta de democracia en Cuba.

Tienen puertas abiertas absolutamente siempre como el gobierno cubano pero cada vez que tienen la oportunidad le piden a Estados Unidos que flexibilice el embargo o que lo retire. Como si eso fuera realmente lo que tiene a los cubanos en un régimen de oprobio hace más de sesenta años.

Es más que un tema ideológico, es algo que él ha hecho siempre, que nunca ha cambiado.

Quizás en uno que otro foro haya señalado que en Cuba no hay democracia porque antes pensaba otra cosa, pero lo cierto es que ni él ni ninguno de sus ministros ha cambiado.

Son personas que siempre que pudieron fueron a visitar a Fidel Castro a Cuba, son personas que siempre que han podido, han participado en actividades con la embajada cubana.

Siempre han hecho lo que están haciendo hoy, hoy lo hacen desde el gobierno. Yo no creo que haya asombro, el asombro es la hipocresía. Y esta es la misma de los partidos izquierdistas de los años 70.

Dice Rosa María Payá que Boric repite la propaganda y le lleva a Biden los pecados de los Castro, ¿está de acuerdo?

El presidente de Chile de verdad cree que él está haciendo un discurso distinto. Cuando en realidad lo único que está haciendo es un discurso que sólo le va a atraer crédito con el Partido Comunista Chileno y parte de su coalición gubernamental hoy.

Lo que acaba de solicitarle como preocupación al presidente Biden no ayuda nada al pueblo cubano. Al pueblo cubano lo único que lo puede ayudar hoy día es que esa dictadura haga una transición a una democracia, no hay otra posibilidad. No hay otra ayuda posible que se pueda dar.

No hay ninguna preocupación por el pueblo cubano. Si hubiera preocupación por el pueblo cubano, lógicamente la posición gubernamental de Chile con respecto a la vulneración a los derechos fundamentales de los cubanos en la isla e incluso fuera de ellas en muchos casos habrían salido a colación cada cierto tiempo.

El gobierno chileno se ha reunido en los últimos con autoridades del gobierno cubano, se ha reunido tanto como el embajador en Cuba, se ha reunido con ministros cubanos que han venido acá, ministros de comercio exterior y otros y nunca, nunca ha salido esto en ninguna conversación.

Por lo tanto, es casi una payasada diplomática esto de llevarle esta conversación a Estados Unidos.

Los que son parte del gobierno cubano han tenido mucho bienestar en los últimos 60 años gracias a las posiciones de dirigentes e izquierdistas latinoamericanos que siempre los han apoyado y que han impedido que Cuba sea vista como lo que realmente es: una dictadura sangrienta.

Es grave que una persona que se dice defensor de derechos humanos, de la izquierda progresista, lo único que haga con respecto al tema cubano sea comunicarle al presidente Biden temas que solamente benefician al gobierno y dejan solo, como siempre, al pueblo de Cuba.

¿Cree que esto de alguna manera incida en el respaldo que tiene Boris en Chile?

Yo creo que no, básicamente Boric tiene un respaldo muy bajo,inferior al 30%. Desde que cayó, no se ha vuelto a recuperar, pero tampoco ha caído tanto, ha caído cinco, tres puntos y ha vuelto.

Él le está hablando a un 25% que todavía le cree y que todavía le vota, que es el por ciento de izquierda bastante más comprometida, digamos, o “izquierda dura” dentro de Chile.

Esta acción, de corte diplomático, solo interesa al partido comunista.

Pero en el fondo no nos asombremos, son comunistas celebrando comunistas, no hay mucho más que eso.

Chile no se puede dar el lujo de cambiar su posición con respecto a la dictadura cubana, sea cual sea fuera su gobierno, porque Chile es justamente un país que sufrió una dictadura muy dura, de otro valor político, pero dictadura al fin y al cabo.

La hipocresía de defender al opresor y no al oprimido es una hipocresía muy usada desde el año 70, solo que hoy día está en boca de una nueva generación.

