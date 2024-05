MÉRIDA, México -. El presidente chileno Gabriel Boric se ha referido a Cuba el pasado jueves donde “hoy día se está pasando hambre””

Las declaraciones ocurrieron en La Moneda, en encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, informaron medios chilenos.

Boric llamó a combatir “de una vez por todas el bloqueo unilateral, además de avanzar hacia la democratización dentro del mismo país”.

“El bloqueo unilateral, por cierto, por parte de Estados Unidos”, agregó.

El presidente chileno, cuya postura crítica sobre Cuba tras el 11J fue definitoria en su sorpresivo ascenso en el bloque de la izquierda previo a las elecciones generales, se ha mantenido cauto a la hora de criticar al régimen cubano tras su nombramiento.

“Declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo, no solo es falso, sino que nos violenta, por lo que instamos a Estados Unidos a seguir la línea que tuvo el gobierno de Barack Obama, cuando lo sacó de esa infame lista, que ya lleva tres años repitiéndose y que tanto daño le hace, no al gobierno, sino al pueblo cubano que no lo merece”, dijo Boric, quien sí ha sido claro al referirse a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua o Venezuela.

En noviembre del pasado año, Boric era criticado por pedir el fin de las sanciones, sin referirse a la represión del régimen durante su encuentro con Biden en Washington.

Poco después de las declaraciones de Boric en la Casa Blanca, donde pidió la salida del régimen castrista de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, la activista Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, aseguró en redes sociales que al mandatario chileno poco le importa el pueblo cubano.

“El fraude de la renovación política de la extrema izquierda chilena: Gabriel Boric en sus 30s repitiendo la propaganda de los 60s. Dice que le preocupa el sufrimiento del pueblo cubano, pero en lugar de condenar la dictadura asesina, le lleva a Biden los recados de los Castro”, escribió la opositora en su cuenta de X (antes Twitter).

En su encuentro con Biden, Boric enfatizó en la importancia de levantar las sanciones impuestas a Cuba debido a la difícil situación que enfrenta su población. Recordó, además, que el Gobierno estadounidense ha estado evaluando la posibilidad de retirar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, donde solo aparecen Siria, Corea del Norte e Irán.

