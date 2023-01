CDMX, México.- El popular actor mexicano, Eugenio Derbez reveló quién es su favorita para llevarse el Oscar este año. Su elección es una de las actrices del momento, la cubana Ana de Armas, por su interpretación de Marilyn Monroe en “Blonde”.

A través de una publicación en Instagram, Eugenio compartió que recién vio la película y halagó el desempeño de la cubana. Sobre todo recalcó el valor de esta interpretación para un alguien, cuyo idioma nativo no es el inglés.

“Acabo de ver Blonde y estoy alucinado. Como actor mexicano que no aprendió inglés (sino) hasta los 40 años, (Ana) ha hecho lo que yo creía imposible. No puedo creer que esta actriz cubana haya podido transformarse en uno de los íconos americanos más famosos que el mundo haya conocido, con tanta humanidad, gracia y emotividad. No puedes entender lo difícil que es hasta que intentas, no solo actuar en un idioma diferente, sino encarnar una cultura diferente”.

Eugenio Derbez, comediante, actor y productor, señaló que Ana de Armas consiguió que muchos artistas latinos o de cualquier otro origen vean que pueden alcanzar sus objetivos si trabajan duro.

“Ana, gracias por demostrarme a mí y al mundo que las únicas barreras a las que nos enfrentamos son las que nos ponemos a nosotros mismos. ¡Te mereces el Óscar! ¡Espero que pronto podamos conocernos y trabajar juntos!”, escribió.

Derbez se adelantó a los anuncios oficiales de los nominados a los premios de La Academia en 2023, donde Ana de Armas es una de las favoritas. Lo que la convertiría en la primera actriz cubana en lograrlo. Aún sin saber los resultados de los Oscar, los logros que ha alcanzado la joven hasta hoy la sitúan como la intérprete cubana que más lejos ha llegado en la industria cinematográfica.

De Armas estuvo entre las nominadas a Mejor Actriz Dramática en la 80.ª edición de los Globos de Oro entregados la pasada semana; y aunque finalmente no lo obtuvo, fue una de las celebridades más reconocidas en la gala.

