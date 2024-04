AREQUIPA, Perú – El periodista independiente José Luis Tan Estrada cumple este lunes 72 horas de detención en Villa Marista, Cuartel General de la Seguridad del Estado en La Habana.

El arresto forma parte del historial de agravios hacia el colaborador de CubaNet, provocados por las fuerzas represivas del régimen cubano y que se han intensificado en los últimos meses.

El 4 de septiembre de 2023, varios medios independientes y activistas denunciaron la desaparición en Camagüey de Tan Estrada, así como del periodista de La Hora de Cuba Henry Constantín. Ambos habían sido detenidos por la dictadura para evitar que cubrieran el juicio de la activista Ienelis Delgado.

Anteriormente, Tan Estrada había intentado visitar en la cárcel a la citada activista, motivo por el cual fue llevado a otro cuartel de la SE, en esa ocasión, Villa María Luisa.

El hostigamiento del régimen cubano contra el colaborador de este diario tiene sus primeros antecedentes en su época como profesor, cuando fue expulsado de la Universidad de Camagüey.

Ya en 2024, Tan Estrada denunció que fue amenazado por los represores castristas luego de llevarle pañales a una señora ingresada en el Hospital Provincial de Camagüey.

De acuerdo con su testimonio, al ingresar a la institución sanitaria, con una bolsa de pampers en la mano, fue perseguido por un hombre que intentó disimular la vigilancia. Sin embargo, al concluir la visita y salir, observó a esa persona junto al agente de la Seguridad de Estado identificado como el mayor Cristian, uno de los represores habituales de Tan Estrada.

En febrero pasado, el reportero independiente también fue declarado en paradero desconocido, luego de abandonar su domicilio para entregar insumos al Hospital Pediátrico de la provincia. Resultó otra detención arbitraria del régimen.

Desprestigiar al país llevando donaciones de “contrarrevolucionarios”, fueron los delitos que le achacaron entonces, en medio del interrogatorio a que fue sometido.

“Nosotros tenemos pruebas (no me las enseñó) de que esas ayudas son de la contrarrevolución y el Ministerio del Interior no dejará que personas como tú desprestigien al país”, contó el periodista sobre las amenazas de Cristian.

En las últimas semanas, la vigilancia y hostigamiento sobre Tan Estrada se había incrementado. El 16 de abril el comunicador fue citado por la SE para presentarse a las 2:00 PM en la Tercera Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Camagüey.

En su perfil de Facebook, el periodista compartió una foto del aviso, cuyo motivo era una supuesta “entrevista”. En la publicación, también pidió el cese de la represión en su contra. Aquella era la segunda citación en menos de una semana.

Luego de presentarse a los interrogatorios, Tan Estrada contó que fue multado con 3.000 pesos por violar el Decreto Ley 370, empleado por el régimen para acallar a activistas, periodistas y ciudadanos en general.

Una inspectora de Telecomunicaciones le enseñó una carpeta llena de publicaciones en Facebook, X (Twitter), que contenían “likes a memes, comentarios, likes a otras publicaciones, memes compartidos, incluso, algunas del año pasado”.

La carpeta de investigación, llena de “likes a cosas graciosas contra los dirigentes”, fue utilizada como mecanismo de coacción para intimidar al joven.

Al colaborador de CubaNet le fue entregada una carta de advertencia “que reflejaba estos supuestos delitos” con los que fue amenazado, argumentando los represores que algunas publicaciones eran contra los dirigentes de este país y que muchas personas a través de ellas se incentivaron también a hacerlo.

La más reciente detención de José Luis Tan Estrada trascendió el pasado viernes, cuando la activista Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofts, informó en Facebook sobre una llamada por teléfono donde el reportero explicó que lo habían arrestado entrando a La Habana, y que estaba detenido desde las 2:00 pm.

“Por favor hagamos esto viral, todos sabemos perfectamente lo que ocurre en esas celdas, las torturas y las presiones psicológicas a las que son sometidas las personas que son trasladadas allí, aún más siendo un activista y periodista independiente”, escribió la activista.

