MIAMI, Estados Unidos. – El medio independiente La Hora de Cuba denunció en redes sociales que su director, el periodista Henry Constantín, se encontraba en paradero desconocido desde alrededor de las 8:00 de la mañana de este lunes. El reportero camagüeyano había salido de su casa a intentar cubrir el juicio contra la activista Ienelis Delgado Cue.

“Hace más de una hora [alrededor de las 8:00 de la mañana] nuestro director, Henry Constantín, se fue hasta el Tribunal Municipal Popular de Camagüey para intentar cubrir el juicio contra la activista Ienelis Delgado Cue”, publicó en Facebook La Hora de Cuba. “Desde tempranas horas de la mañana, el lugar estaba rodeado de policías y agentes de la Seguridad del Estado. Sin noticias del paradero de Henry, denunciamos su desaparición”.

También el periodista e investigador cubano José Raúl Gallego, residente en México, denunció este lunes que el reportero camagüeyano José Luis Tan Estrada se encontraba en la misma situación que Constantín.

“El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada comunicó que asistiría hoy al juicio de la activista Ienelis Delgado. Su última comunicación fue cerca de las 8:00 a.m., cuando iba llegando al Tribunal. Desde entonces no ha vuelto a escribir y los mensajes que se le envían no llegan”, detalló Gallego en su perfil de Facebook.

Gallego precisó que, “desde hace meses” la Seguridad del Estado “ha estado acosando por su trabajo periodístico” a Tan Estrada. “En una ocasión fue detenido y llevado al cuartel de la Seguridad del Estado Villa María Luisa, por intentar visitar en prisión a Ienelis Delgado”, agregó.

El Observatorio de Libertad Académica (OLA) de Cuba también se hizo eco de la denuncia por la desaparición de Constantín, de quien recordó que “ha sido uno de los estudiantes más represaliados en el sistema de enseñanza superior cubano”.

“No obstante el hostigamiento del régimen contra Constantín Ferreiro, su carrera periodística ha sido significativa, llegando a merecer el Gran Premio a la Libertad de Prensa concedido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)”, apuntó el OLA.

“Hacemos un llamado a la comunidad académica internacional para que se interese y pronuncie respecto a esta nueva violación de derechos humanos contra Henry Constantín Ferreiro”, pidió la ONG.