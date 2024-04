LA HABANA, Cuba – A los pobladores de cayo Saetía, en Holguín, los están desalojando poco a poco y con promesas de ubicarlos en nuevos inmuebles, así lo denunció Héctor Luis Pupo Quiala, un joven cubano que padece artritis reumatoide y que residía en ese territorio.

“Nos están sacando porque no quieren pueblo allí. Yo nunca me hubiese ido de ese lugar porque me gusta, pero por mi enfermedad ya no era cuestión de si me quería ir o no. Al no querer gente allí, limitan muchas cosas para que los pobladores se decepcionen”, dijo a CubaNet.

Cayo Saetía es un destino turístico en la costa norte de Holguín reservado para las vacaciones de Raúl Castro y otros altos funcionarios del régimen.

A Pupo Quiala y su familia le otorgaron un inmueble en el municipio holguinero de Antilla, sin embargo, aún quedan personas en el canal de Saetía, aledaño al exclusivo cayo, quejándose por la penosa situación que están pasando con el acceso al agua y al transporte público. “Los que quedan ya quieren irse, ya ellos mismos quieren que los saquen”, refirió.

“Al principio yo no me quería ir, pero me empezaron a apretar los dolores producto de la enfermedad degenerativa que padezco, la mala asistencia médica y por no tener un tratamiento bueno y sin rehabilitación”, contó el joven, diagnosticado desde los 13 años con artritis idiopática juvenil, enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones y tejidos y provoca dolor intenso y rigidez.

En otras ocasiones, Pupo Quiala ha denunciado desde el canal de Saetía su situación médica y nunca ha dejado de exigir al régimen las condiciones y medicamentos necesarios para tratar su padecimiento.

Precisamente, durante las visitas de altos jerarcas al territorio, el joven ha aprovechado para exigir medicamentos y denunciar la desatención de médicos y funcionarios, plantándose en el puente que conecta al canal con el cayo.

De acuerdo con el joven, para callarlo y que de una vez y por todas saliera del lugar, la Seguridad del Estado le prometió dos viviendas en Antilla, una para él y su madre, y otra para su hermana y sus hijos, sin embargo lo engañaron pues solo le otorgaron una.

Héctor Luis contó a CubaNet que accedió a salir de allí buscando una mejoría para su salud, pero se dio cuenta que tenía la misma situación en Antilla, sin atención médica ni medicamentos, por lo que decidió vender todo y con sus ahorros mudarse para La Habana.

“Yo nací en cayo Saetía y me hubiese gustado morir allí. Ellos me obligaron a irme como lo están haciendo con los que quedan. También pensé que iba a solucionar mi problema mudándome a Antilla y ahora a La Habana, pero al final aquí tampoco hay medicamentos, ni tramadol que es el que me alivia, ni inmunoglobulina que son para el sistema inmunológico que se me destruye poco a poco, ni prednisona”, expresó el joven holguinero.

“Me di cuenta de que no es un problema ni de municipio ni de dirigentes como aquel que dice, es un problema de sistema, el sistema no funciona, y donde quiera que esté creo que va a ser lo mismo. Lo único que quería era vivir un poquito mejor y sin dolor, pero mientras esté este sistema no voy a tener un alivio a mi enfermedad”, aseguró finalmente.

En agosto del pasado año, Maricela Quiala Hernández, madre de Héctor Luis, pidió que se beneficiara a su hijo con una visa humanitaria, para que este pueda recibir tratamiento médico en el extranjero.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.