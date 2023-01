CDMX, México.- A menos de 48 horas en territorio estadounidense la cubana Yanelis Benítez conversó con el periodista Mario Pentón y detalló cómo fue el proceso que permitió su llegada a Estados Unidos.

La cubana viajó con su hija pequeña para reunirse con su esposo y su hija mayor, quienes fueron sus patrocinadores.

La primera pregunta que le hizo el periodista fue relacionada a los requerimientos de la vacunación. Sobre esto reveló que no le exigieron que mostrara ninguna tarjeta de inmunización, ni siquiera de la COVID-19. Solo tuvo que marcar en la aplicación que ya se había vacunado.

Los usuarios conectados preguntaron a Benítez sobre la entrevista con el oficial de migración, una vez llegada a Estados Unidos. Ella aseguró que el proceso no fue nada complicado, aunque sí largo. Aproximadamente demoró tres horas.

“Sí fue largo, porque ellos tienen que hacer una serie de documentación que toma un tiempo determinado. Pero en realidad solo me hicieron dos preguntas: la dirección donde me iba a quedar, que incluso como estaba nerviosa se me olvidó la dirección de mi hija y me dieron la opción de llamarla por teléfono y me lo dijera. Y la segunda, si mi otra hija, la pequeñita que entró conmigo, era mi hija”, detalló.

En esa entrevista le tomaron las huellas, fotos y debió llenar documentación.

La beneficiaria recomendó que no cambiaran el idioma de la aplicación, sino que lo hicieran en inglés pues en su experiencia el formato de la fecha le produjo errores.

“Cuando lo ponía en español, la fecha tú sabes que te la cambia y en inglés es mes, día, año. Entonces me daba un error, y cuando la puse en inglés me fue mucho más fácil llenarla así, y la dejé así”, dijo.

Pentón por su parte agregó que con el parole puede tramitarse el permiso de trabajo de inmediato.

El parole es una especie de cartón pequeño que adjuntan en una hoja del pasaporte. Ella traía consigo impreso el permiso de entrada, y ahí también le pusieron el cuño del parole.

Yanelis apenas tardó cuatro días entre la fecha que inició su proceso y en la que recibió el permiso de viaje. Este le llegó a la cuenta de correo electrónico de la aplicación.

“Esto es real. Háganlo, no pierdan la oportunidad” fue el mensaje que la cubana le dejó sus compatriotas.

