AREQUIPA, Perú – La creación de la cámara digital astronómica más grande del mundo se completó finalmente tras dos décadas de dedicación en el SLAC National Accelerator Laboratory de Estados Unidos.

Según un reporte del medio Cinco Noticias, la cámara Legacy Survey of Space and Time (LSST) está dotada de una capacidad asombrosa de 3.200 megapíxeles y será el núcleo del Observatorio Vera C. Rubin en Chile, con potencial de ofrecer a los científicos una visión sin precedentes del universo.

Entre sus objetivos, la LSST buscará arrojar luz sobre la energía oscura, motor de la expansión acelerada del universo, así como explorar la materia oscura, ese enigmático componente que constituye aproximadamente el 85% de la materia total del universo.

Asimismo, el uso de la cámara digital podría ayudar a comprender mejor los cambios en el cielo nocturno, la estructura de la Vía Láctea y el sistema solar en el que se ubica la Tierra.

Zeljko Ivezic, profesor de la Universidad de Washington y co-director del Observatorio Rubin, señaló que con la finalización de la cámara LSST y su integración inminente, iniciará una era de descubrimientos sin precedentes en la astronomía moderna.

La construcción de la LSST no ha sido una empresa sencilla. La cámara gigante, del tamaño de un automóvil pequeño y con un peso de tres toneladas, presenta desafíos técnicos sin precedentes.

Su lente frontal, que mide más de metro y medio de ancho, representa la lente más grande jamás fabricada con este propósito específico.

Además, la cámara alberga un plano focal compuesto por 201 sensores CCD individuales, diseñados meticulosamente para capturar imágenes de una claridad y detalle sin precedentes.

Con píxeles de apenas 10 micrones de ancho, estas imágenes ofrecen una resolución tal que se necesitarían cientos de televisores de ultra alta definición para mostrar una sola imagen a tamaño completo.

