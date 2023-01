MADRID, España.- Las autoridades carcelarias cubanas instalaron una cámara de seguridad en la celda donde se encuentra recluido el rapero cubano Maykel Castillo Pérez (El Osorbo).

“Supimos hoy, en llamada con el propio Maykel, que le instalaron una cámara de seguridad en su galera. Ocurrió justo cuando lo cambiaron de compañía recientemente”, denunció este jueves la activista Anamely Ramos.

La opositora destacó que en el penal Kilo 5 y Medio, de Pinar del Río, donde está encarcelado El Osorbo desde mayo de 2021, solo tienen cámaras donde están los sentenciados a cadena perpetua y, ahora, donde está el músico.

Ramos explicó que al buscar información a partir de los datos que Maykel Castillo dio, supo que se trata de una cámara de vigilancia de alta gama, cuyo precio ronda los 800 dólares. Tiene detector de movimiento y de cambio de escena, capaz de tomar imágenes nítidas tanto de día como de noche y con bloqueador de ruidos para poder escuchar mejor.

“Tanto es el miedo que tienen de la influencia que él ejerce sobre los demás presos”, resaltó.

Además de colocar la cámara de seguridad, restringieron las llamadas por teléfono a solo a una vez por semana.

La también crítica de arte señaló que cada vez que Maykel Castillo envía algún audio para que sea publicado, en el penal buscan la forma de castigarlo.

“No es suficiente con que Maykel esté preso. No es suficiente que esté enfermo y tenga sarna. No es suficiente que tenga una condena por nueve años de privación de libertad cuando hasta la ONU ha exigido su liberación. Ni un minuto de la vida de Maykel puede quedar fuera de su control. Un minuto de la vida de Maykel es un minuto de una libertad que ellos no están dispuestos a tolerar”, expresó Anamely Ramos.

Entre las más recientes muestras de apoyo a El Osorbo, se encuentra la de la prestigiosa revista Rolling Stone, que este 8 de enero publicó un extenso artículo dedicado al músico.

Tras recordar que Maykel Castillo es uno de los autores e intérpretes del tema “Patria y Vida”, cuyo recibimiento de los premios Grammy Latinos en el 2021 fue un gran suceso en el acontecer musical a nivel mundial, Rolling Stone lamentó que el artista aún permanezca encarcelado.

Al apuntar que en junio de 2022 Osorbo fue condenado a nueve años de prisión, Rolling Stone lamentó: “La sentencia fue dolorosa para él y para quienes habían estado siguiendo el caso. Osorbo cumplirá 40 años este agosto; tendrá casi 50 años cuando sea liberado”.

Maykel Osorbo fue detenido arbitrariamente en su vivienda, en La Habana, el 18 de mayo de 2021 por oficiales de la Seguridad del Estado. Luego de 12 días desaparecido, el régimen cubano informó que Osorbo se encontraba en la prisión Kilo 5.

Las sentencia contra Maykel Osorbo fue publicada el pasado 24 de junio de 2022 a través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de la República (FGR).

