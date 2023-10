AREQUIPA, Perú.-El actor cubano Carlos Massola anunció su futura salida de Cuba hacia los Estados Unidos con el parole humanitario, un programa en el que ingresó gracias al patrocinio de su primo Eduardo Massola, quien reside en California.

En una entrevista concedida al influencer Alexander Otaola, el artista dio la noticia y también habló sobre su actual relación con la actriz y presentadora Edith Massola, de quien es familia.

“Me pusieron un parole para sacarme de esta mierda de aquí”, dijo el actor en referencia a su primo Eduardo y su esposa Magda.

En el pasado, Carlos Massola ha criticado a la dictadura en Cuba y pedido libertad para los más de 1.000 presos políticos encarcelados en la Isla, provocando la censura del régimen y el distanciamiento con su prima Edith, aliada de la cúpula castrista.

“Yo siempre fui como un padre para ella. Y que ahora me haya dado la espalda y ni siquiera me hable. Yo le marco al celular y no me trata ¡Coño, no jodas asere! Eso no se hace”, lamentó el artista.

Asimismo, el actor explicó que Eduardo Massola tampoco mantiene relaciones con su hermana Edith y ratificó los lazos de la presentadora con el régimen cubano. “Ella está envuelta en todo esto”, aseveró.

Massola resaltó que todavía muchos actores y músicos cubanos están alineados con el Gobierno como amparo en la búsqueda de popularidad.

En ese sentido, el actor llamó a sus colegas a decir lo que verdaderamente piensan, a dejar de “comer tanta mierda” y a no continuar caminando por “la alfombra roja inexistente” del régimen con el “salario mísero que les pagan”.

En recientes declaraciones exclusivas para CubaNet, Massola también se refirió a como la dictadura cubana utiliza el arte para perpetuarse en el poder. “Cuba está jodida y los artistas tienen que ponerse del lado del pueblo”, precisó.

“Yo los exhorto a todos a que miren lo triste que estamos viviendo y que tomen una posición. Es muy triste y hay que ayudar para que esta situación tan horrible termine de una vez”.