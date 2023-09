San Luis Potosí, México.- El senador demócrata de origen cubano, Bob Menéndez, abandonó su cargo de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado tras ser acusado este viernes 22 de septiembre de recibir sobornos.

El líder de la mayoría, Chuck Schumer, anunció la medida diciendo que Menéndez “ha decidido acertadamente renunciar temporalmente a su cargo de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores hasta que se resuelva el asunto”.

Bob Menéndez, arguyó que planea luchar contra los cargos que incluyen acusaciones de soborno y corrupción.

“Los que creen en la justicia creen en la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Tengo la intención de seguir luchando por el pueblo de Nueva Jersey con el mismo éxito que he tenido durante las últimas cinco décadas”, dijo Menéndez en un comunicado.

“Este es el mismo historial de éxito que estos mismos líderes han alabado todo el tiempo. No se me escapa lo rápido que algunos se apresuran a juzgar a un latino y empujarlo fuera de su escaño. No voy a ir a ninguna parte”, añadió.

La declaración del senador se produce en respuesta a un creciente número de demócratas en Nueva Jersey y en el Capitolio que piden que renuncie después de revelarse una acusación federal contra él y su esposa el viernes 22 de septiembre.

El gobernador Phil Murphy y miembros de la delegación del Congreso del estado, han dicho que Menéndez tiene que irse.

“Bajo nuestro sistema legal, el senador Menéndez y los otros acusados no han sido declarados culpables y tendrán la capacidad de presentar pruebas disputando estos cargos, y debemos respetar el proceso”, dijo Murphy en una declaración.

El representante Andy Kim, demócrata de Nueva Jersey, adujo que no tenía “confianza en que el senador tenga la capacidad de centrarse adecuadamente en nuestro estado y su gente mientras aborda un asunto legal tan importante.”

El presidente del comité estatal demócrata de Nueva Jersey, LeRoy J. Jones Jr., también se sumó a las peticiones.

“Creo que lo mejor es que el senador Menéndez dimita para que pueda centrar toda su atención en su defensa legal”, expresó.

Las acusaciones

Menéndez y su esposa, Nadine Menéndez, fueron acusados en un tribunal federal de Manhattan de conspiración para cometer soborno, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y conspiración para cometer extorsión, según la acusación socializada.

Menéndez presuntamente utilizó el poder de su cargo oficial para enriquecer a tres empresarios de Nueva Jersey y beneficiar al gobierno egipcio.

A cambio, aceptó cientos de miles de dólares en sobornos en efectivo, oro, un vehículo de lujo y el pago de la hipoteca de su casa. Fue acusado junto con su esposa, Nadine Menéndez, y otros tres empresarios.

Menéndez, en su defensa, argumentó que se enfrenta a “una activa campaña de difamación de fuentes anónimas e insinuaciones para crear un aire de impropiedad donde no existe” y sugirió que los fiscales han “tergiversado el trabajo normal de una oficina del Congreso.”

No es la primera vez que el senador, de 69 años, atraviesa un proceso similar. En 2015, también presentó su dimisión tras ser acusado en Nueva Jersey de haber aceptado sobornos de un médico de Florida. Finalmente, el caso concluyó como juicio nulo ante la falta de un veredicto unánime por parte del jurado.

Menéndez ha sido una voz de peso en la política norteamericana hacia Cuba y en el mantenimiento de las sanciones. El político se ha posicionado siempre contra las violaciones de derechos humanos en la isla.