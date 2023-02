Ciudad de México, México.- Jesús Alfonso Sánchez, de 48 años, fue asesinado en su propia casa por medio de un arma blanca el pasado miércoles en la ciudad de Matanzas. El motivo fue presuntamente para robarle.

La noticia fue confirmada a CubaNet por Jorge González, amigo de la víctima. Dicha fuente detalló que Jesús era artesano y viajaba frecuentemente al exterior para traer ropas y accesorios para vender.

Otras dos fuentes, que solicitaron anonimato, comentaron al medio que la policía detuvo a un sospechoso, quien confesó el crimen. Se trata de un amigo de la víctima que viajaba frecuentemente con él. Este se encontraba dentro de la casa, ya que contaba con la confianza de Jesús; por lo que la entrada no fue forzada.

Chuchi, como lo conocían sus amigos, era padre de un niño de nueve años.

La muerte de Jesús ha conmocionado a la ciudad yumirina y varios usuarios en redes han compartido su sentir. Entre ellos Eliesther Cuello León, quien envió sus condolencias a la familia.

“Excelente amigo, padre, hijo y una gran persona nos conocíamos desde hace más de 25 años. Una persona con sentimientos tan humanos y especiales. Me asombré por lo que le pasó, no lo esperaba. Me sorprendió porque él no merecía esa muerte así. EPD, Dios lo acogerá para que su espíritu pueda estar tranquilo. Mis condolencias a toda su familias en especial a su hijo, madre y abuelita. EPD, gran amigo”, escribió.

Tristemente este asesinato se suma a un extenso listado de crímenes reportados en las redes sociales en lo que va de año. Al menos 11 mujeres han sido víctimas de feminicidio en sus casas y la vía pública.

También hemos corroborado el asesinato de varios hombres para robarles. Apenas, el pasado 14 de febrero, en el poblado de Jatibonico de Sancti Spíritus, ultimaron con una puñalada a Yankiel Jiménez, de 19 años.

En Camagüey, Yudel López Álvarez fue reportado como desaparecido el primero de febrero y posteriormente fue hallado sin vida. Al hombre, padre de dos adolescentes, lo asesinaron para robarle su celular y el bicitaxi en el que trabajaba.

También natural de Camagüey, Guperto Rafael Cánovas Adán, de más de 70 años, fue asesinado para robarle su auto.

