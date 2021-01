“Nunca pensé que fuera a recibir tantas mentiras”: Otra madre cubana sin hogar

LA HABANA, Cuba. – La cubana Yuleisy Rodríguez Chaple, madre de cuatro hijos, lleva años esperando que las autoridades del municipio habanero Diez de Octubre se compadezcan de su delicada situación de vivienda. En medio del hacinamiento, la mujer ya está cansada de que funcionarios del régimen la engañen y le mientan sobre la posibilidad de brindarle ayuda, asegura a CubaNet.

Rodríguez Chaple lleva tres años solicitando ayuda económica y habitacional a instituciones gubernamentales debido a su hacinamiento y a los problemas de salud de tres de sus cuatro hijos confiando. Por mucho tiempo confió en que le darían solución a su problema; sin embargo lo único que han hecho es “pelotearla” sin ofrecerle ninguna solución, especifica.

“He tenido bastantes encuentros con casi todos los funcionarios del municipio, fundamentalmente con Bárbara Agón, presidenta del Gobierno de aquí de Diez de Octubre, que me tiene prometido que va a venir a visitarme para interesarse por mi situación. Una visita que nunca ha llegado en estos tres años”, lamenta.

“Estuve con Damián Cordoné Oviedo, el intendente del Gobierno y es el primero que me ha dado una respuesta (falsa) tras la otra falsa. El 1 de septiembre me dijo que sí, que ya me iba a dar un local con una ayuda para que yo lo construyera… Después, a los días me dijo que no me lo podían dar porque eso era de Cubataxi (empresa estatal)”.

Rodríguez Chaple explica que es madre soltera y actualmente se encuentra “agregada” en casa de su exsuegra, donde convive junto a otras nueve personas.

“Imagínese, es una casa súper disfuncional por problemas de familia (…). En este pedacito de sala, duermo con mis hijos en el suelo porque no tengo donde vivir”.

Motivada por la indicación de una trabajadora social que le sugirió solicitar ayuda a las autoridades, hace tres años comenzó el proceso de petición de ayuda. Sin embargo, aún espera.

“Como me lo había dicho una trabajadora social, que es alguien del Gobierno, empecé con los trámites, pero nunca pensé que fuera a recibir tantas mentiras, tantos engaños de parte de funcionarios que representan al pueblo”, lamentó.

De igual forma, la entrevistada relata que su caso es conocido en las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, Educación y Salud Pública, así como en el Gobierno de Diez de Octubre.

“Tres de mis bebés están enfermos, tienen certificados médicos, los cuales he presentado en todos los lugares. Hasta el Consejo de Estado he visitado, y nunca he obtenido una respuesta correcta”, denunció.

Por otro lado, Rodríguez Chaple refiere que tras las palabras del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel sobre la asignación de viviendas a madres solteras de tres o más hijos, a ella la anotaron en varias listas con miras a la entrega de un hogar que nunca llegó.

“En la lista completa hice el número 83 (…) Sí conozco que aquí en el consejo (popular) de Tamarindo han ayudado a muchas madres, pero yo que soy el (número) seis en esto consejo, no he recibido absolutamente ningún tipo de ayuda”, enfatizó.

Asimismo, la mujer apunta que la corrupción a nivel municipal existe en la entrega de viviendas, y que sabe de personas de un mismo núcleo que han recibido varias casas.

“Yo sí le dije al intendente que no tenía dinero para pagar y que me adelantaran mi vivienda. Si lo tuviera, no le estaría pidiendo ayuda al Gobierno”, termina.

