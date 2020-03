Leonor Pez Lastre: “Gracias a la prensa independiente tengo vivienda”

LA HABANA, Cuba. – Con una sonrisa nos recibe en su nuevo hogar. Un abrazo y una expresión de alegría en su rostro son el más sincero agradecimiento de Leonor Pez Lastre a la prensa independiente, que mostró a la opinión pública su desgarradora historia, algo que le cambió la vida.

“Estoy súper agradecida con la prensa independiente. Gracias a ellos y con mi esfuerzo hoy tengo esta vivienda, porque yo me metí aquí por la fuerza ya que el gobierno me decía que tenía que esperar, porque los que mandaban eran ellos”, narró Leonor.

Sentada en la sala de su nuevo hogar cuenta a CubaNet como se mantuvo firme ante las autoridades para impedir que la sacaran de la vivienda que hoy ocupa de manera legal, en la cual penetró por la fuerza producto de la indolencia de las autoridades ante su delicada situación de vivienda.

“Les dije que no iba a salir de aquí, que de aquí tenían que sacarme muerta y que ellos no me iban a matar. Tanto insistí que me entregaron la llave, pero la llave me la entregaron al otro día por la tarde, cuando vieron que yo no iba a salir de aquí”, relató.

Después de que la desgarradora historia de Leonor Pez Lastre, quien además es paciente de VIH, fuera publicada e CubaNet, la misma tuvo una gran repercusión entre los cubanos del exilio, que se conmovieron con su delicada situación e hicieron una recogida de efectivo, recaudando unos 1000 dólares para ayudarla.

“Me siento de lo más contenta porque ahora también tengo casa. Quiero resaltar que, desde el principio, la prensa independiente estuvo ahí a mi lado. También estoy agradecida con los cubanos del exilio. Si no fuera por ellos yo no tuviera fogón para hacerme mi comida, ni un refrigerador para tomar agua fría. Eso debería de darle pena a este gobierno”.