La red Nauta y sus “salideros” de datos

LA HABANA, Cuba.- Después de que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció la apertura del correo Nauta en los teléfonos celulares en el año 2014, han sido muchas las quejas de los usuarios por sus interrupciones y mal funcionamiento. Uno de los problemas más marcado y constante es el cobro por servicios no solicitados.

La tarifa por transferencia de datos, que hasta hoy solo incluye correo electrónico internacional, es de un centavo dólar por kilobyte. Supuestamente ETECSA solo debería cobrar por el gasto que genera mandar o recibir un correo electrónico, dependiendo de su tamaño, pero no es así.

Un correo electrónico de texto por lo general cuesta de uno a dos centavos dólar. Por otro lado, acceder a los servidores solo para saber si existen nuevos correos cuesta lo mismo. Por una foto la recarga impuesta puede llegar a ser hasta de un dólar, dependiendo del tamaño de la foto.

Pero si a estos impuestos se le suma lo que se paga por supuestas actualizaciones o conexiones a Internet en el background de los dispositivos, el servicio puede generar el doble de gastos.

“Si yo no puedo navegar por internet no entiendo por qué ETECSA me cobra como si pudiera. Manipular el correo es estresante porque después de mandar o recibir enseguida reviso el saldo para ver cuánto me quedó. Una noche se me olvidó desactivar los datos móviles y me acosté. Cuando me levanté en la mañana, había gastado más de un dólar. Aunque me quejé en las oficinas de la compañía, no me devolvieron nada”, comentó para este diario Malena Gómez, usuaria de Nauta.

En un país donde salario promedio es de 23 dólares mensual el gasto representa más del 10% de ese total.

Es usual que los teléfonos inteligentes, al detectar una conexión de datos, intenten actualizar a través de ella automáticamente sus aplicaciones o su propio sistema operativo. En países con cierta conectividad a Internet, las compañías telefónicas venden ese servicio de datos.

Sin embargo, aunque ETECSA tiene restringido totalmente el acceso a la red de redes, esto no impide que los dispositivos traten de acceder a Internet. Y por ese tráfico generado, la compañía cubana descuenta dinero del saldo total a sus usuarios. Es como si el teléfono, aunque aparentemente sin hacer ninguna actividad, siempre estuviera funcionando y consumiendo dinero.

Joel Cabrera, administrador de redes que trabaja para el estado describe que “ETECSA contempla la trasferencia de datos aunque no se trate del correo Nauta, y para colmo de males, estas operaciones que hace mi celular ‘a mis espaldas’ son inservibles, ya que solo se traducen en pérdida de saldo”.

Al preguntarle qué se podía hacer para que esto no suceda, respondió: “Lo que hace todo el mundo, activar los datos móviles manualmente, usar el correo y desactivarlos lo más rápido posible”.

Solo que “en ningún dispositivo es igual, y hay muchos que ni usando esta técnica han podido conseguir que le cobren lo justo”, añadió.

Muchos, por desconocimiento, han drenado el saldo completo de su teléfono al dejar los datos móviles activados.

Por dos años, los cubanos han tenido que ingeniárselas y utilizar aplicaciones como los firewall, que se encargan de controlar el tráfico de datos entrante y saliente. Pero este tipo de programas a veces es complejo para usuarios estándar, por su configuración.

Según una noticia publicada recientemente en el blog TuAndroid, portal principal de la comunidad Android en Cuba, ETECSA ya había resuelto el problema del cobro adicional de datos “sin datos”. Esto no quiere decir que dejarán de cobrar por el correo electrónico, sino que al parecer repararon el error después de dos años.

Pero la noticia no ha sido reproducida en ningún medio oficial y, según algunos comentarios en el mencionado sitio web, todavía el “salidero” de datos no se ha resuelto del todo.

En una entrevista a Yanet de la Caridad Blanco, técnica de celulares por cuenta propia, esta dijo que “si de verdad arreglaron este problema sería un alivio, ya que dejarían de gastar esa cantidad exagerada de saldo y uno sería consciente de lo que verdaderamente está gastando. Para la mayoría, es la única forma que tienen de comunicarse con sus familiares en el exterior”.

“Este es el servicio de correo electrónico más caro del mundo”, agregó Yanet.

CubaNet se comunicó con un departamento de atención a usuarios de ETECSA para indagar sobre este tema, y respondió una persona que se identificó como Madelín. Después de preguntarle si no se corría el riesgo de perder dinero por dejar los datos móviles activados dijo que “no, que si estaba gastando saldo adicional era por un error en el dispositivo”. A esto agregó varios consejos como “desactivar la sincronización en el gestor de mensajería” y desactivar “buscar actualizaciones automáticas”.

En la página web oficial de ETECSA tienen publicado consejos semejantes al dado por Madelín: “Los teléfonos inteligentes se actualizan automáticamente a través de Internet, por tanto, descuentan saldo del móvil cada vez que se conectan a las redes de datos. Si su teléfono es inteligente puede desactivar la opción de actualización automática y sincronización mediante el menú Configuración o ajustes; si su modelo no permite deshabilitar las opciones de actualización automática o sincronización, le sugerimos que mantenga desactivada la opción de acceso a datos a través de la red móvil, y la active sólo durante el tiempo que necesite usar el servicio”.

ETECSA usa tecnología de 2G, segunda generación de redes de telefonía móvil, considerada obsoleta por su bajo ancho de banda y dos generaciones por debajo de lo que se está usando en el mundo de la telefonía móvil.