MIAMI, Estados Unidos.- Esta semana, el cubano Santiago Hechavarría Williams denunció a través de una entrevista concedida a CubaNet la pobreza extrema en la que sobrevive junto a su hermano, un paciente hipoacúsico y retrasado mental, en la comunidad de El Cristo, en Santiago de Cuba.

“Vivo prácticamente solo, abandonando”, lamentó Hechavarría Williams. “Hace más de 20 años que vivimos en estas condiciones”, aseguró al mostrar su hogar.

Ambos hermanos deben sobrevivir cada mes con apenas una chequera de 280 pesos (11 dólares). “Para dos personas no alcanza. Eso lo sabe todo el mundo, que aquí en Cuba los precios están más altos que la vergüenza del Gobierno”, denunció el santiaguero.

“Si yo comienzo a trabajar le quitan la chequera a mi hermano (…). La situación económica de nosotros es pésima. Logramos sobrevivir dentro de la hambruna. La mayoría de las veces hay que dejar de comprar medicamentos para comprar alimentos porque los precios están altos”, también lamentó.

Ante la cámara de CubaNet, Hechavarría Williams incluso confesó: “Hay veces en que he pensado que es mejor dejar de existir a ver a mi hermano cada cinco minutos pidiéndome un pan, pidiéndome qué comer. (…) Él no entiende porque es una persona incapacitada mental”.

El santiaguero también denunció que no ha recibido la ayuda del Gobierno para paliar las condiciones de pobreza extrema en que viven él y su hermano. “Me han dicho que no, que no se me puede dar ayuda (…). Sin embargo, no me dan un trabajo que yo pueda hacer. Quisieron situarme de custodio en una carpa de Gastronomía, pero los pies se me hincharon por los problemas de los riñones que tengo, que es una anomalía congénita”, explicó.

Los dos hermanos también están afectados por la grave escasez de medicinas que sufre hace años Cuba y que se ha agravado durante la pandemia de COVID-19. “En estos momentos no tenemos medicamentos porque no lo hay en las farmacias”, advirtió Hechavarría Williams.

“La chequera de mi hermano que nos sostiene a los dos es de 280 pesos… ¿Usted cree que a finales de mes puedan haber aunque sean 80 centavos en nuestra cartera?”, preguntó el santiaguero.

“La situación de nuestra casa es pésima y en estos momentos es peor (…). El televisor se nos calcinó (…). El baño está sin techo”, lamentó.

“Estoy abandonado por el Gobierno hace más de 20 años. Una cosa dicen la prensa y la televisión y otra es la realidad. Necesitamos que alguien en el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Cuba”, pidió, al terminar.

Nota: Los lectores que deseen contactar a Santiago Hechavarría Williams y su hermano, pueden acudir a José Antonio López Piña, el realizar del video que acompaña esta nota, mediante el teléfono +53 55549087.