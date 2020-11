LA HABANA, Cuba. – Tener que abonar pagos de seguridad social tras ocho meses de paro laboral por la pandemia de coronavirus es la principal preocupación que atormenta a muchos emprendedores privados que brindan servicios en el sector turístico de la capital cubana.

“Ahora tenemos que pagar la seguridad social de todos estos meses sin haberlos trabajado. Yo no entiendo eso, no le veo lógica”, aseguró Alejandro Álvarez, vendedor de arte y confecciones en el casco histórico de La Habana Vieja.

Tras la cuarentena obligatoria decretada desde marzo pasado por el régimen cubano, debido a la pandemia de coronavirus, la mayoría de los negocios privados cerraron sus puertas, fundamentalmente aquellos que prestaban servicios al turismo.

Sin embargo, a pesar del reciente restablecimiento de los vuelos internacionales, y por más esperanzadora que parezca la “nueva normalidad”, los trabajadores privados del sector turístico aún no se benefician. La ausencia de clientes persiste aunque hayan transcurrido más de diez días desde la reapertura Aeropuerto Internacional José Martí.

Si bien es cierto que su entrada en operaciones devolvió las esperanzas de mejoría económica a los trabajadores privados del sector turístico tras ocho meses de paro laboral, la noticia de que debían abonar los pagos de seguridad social de manera retroactiva correspondientes a ese período de tiempo les cayó encima como un cubo de agua fría en pleno invierno.

“Estos siete meses fueron un problema serio porque no tenía trabajo… y sin trabajar cómo es que se puede pagar”, se pregunta Alejandro.

Durante la cuarentena el régimen cubano exoneró del pago de impuestos a titulares de negocios que debieron cesar su actividad completamente debido a las medidas restrictivas. Sin embargo, el pago de la seguridad social se mantuvo vigente.

“Ahora mismo la situación está bastante inestable con esto del turismo, o sea, no se sabe cómo va a parar la situación de los impuestos. Eso sí, me preocupa el tema de la seguridad social y que en el caso mío me la cobren todos estos meses que no he trabajado, desde marzo”, puntualizó Alex, un vendedor de helados que prefirió no dar su apellido.

Asimismo, refleja que su economía aún no se recupera debido a la falta de turismo en la ciudad.

“El turismo no está entrando y (eso) está golpeando bien duro nuestra economía. El virus chino destruyó el mundo y esto es algo que quiero recalcar aquí, y espero que los gobiernos del mundo tomen medidas bien serias con China”, a cuyo gobierno el entrevistado responsabiliza por “acabar” con su economía y la de “todo el mundo”.

De igual manera, Alex considera injusto que el régimen cubano le exija a emprendedores privados el pago de la seguridad social cuando llevan ocho meses sin generar ingresos.

“No me parece nada bien y no estoy de acuerdo en que nos cobren la seguridad social (de) todos estos meses que no estuvimos ganando (…). Me he visto en la calle en 0,0 de ingresos y ha sido complicado, por eso es que me parece muy mal”, denunció.

