La presa política y manifestante del 11 de julio Brenda Díaz, será acusada por un supuesto delito de desacato, tras ser golpeada por un funcionario de la cárcel “Cuba-Panamá”, en Güines, donde cumple condena.

“El próximo día 14, mi hija Brenda, será juzgada por el tribunal de la provincia Mayabeque por el supuesto delito de desacato. Lo que no entiendo, si mi hija fue golpeada brutalmente y llevada por 15 días a celda de castigo, sea ella quien tiene que pagar. Basta ya, ¿hasta cuándo? “, escribió este viernes en Facebook su madre, Ana Mary García.

Según comunicó García a CiberCuba, el incidente con Brenda fue ocasionado por un guardia que hizo un comentario discriminatorio contra ella.

“Le dijo: ‘el maricón este me tiene cansado’. Cuando Brenda le exigió respeto, la golpeó con la tonfa y la pusieron en una celda de castigo”, explicó García. Posteriormente la enviaron a una celda de castigo.

Su familia teme que incrementen la condena de la joven y le fabriquen un delito para castigarla.

Anteriormente García aseguró que la Seguridad del Estado le ha pedido que deje de utilizar las redes sociales y los medios de comunicación para denunciar la situación de su hija.

“Yo le dije que no podía hacer eso porque, si así me la estaban matando… si yo me callo, me la van a matar más todavía”, aseveró.

Brenda Díaz fue condenada a 14 años de cárcel por los presuntos delitos de desórdenes públicos con carácter continuado y sabotaje. Pese a ser una mujer trans, el régimen la encarceló en la sección de hombres del establecimiento penitenciario Cuba-Panamá, donde fue rapada y obligada a vestir ropas masculinas.

“Mi hija, además, no está bien de salud. Tiene VIH, gastritis crónica desde los 10 años, y problema en los riñones. En la cárcel no le dan todos los tratamientos que necesita y eso es otra preocupación más para mí”, comentó su madre a CubaNet.

