SANTIAGO DE CUBA. – “Yo nunca quisiera que llegara el lunes. Es muy triste no tener un desayuno decente para dar a tus hijos; muchas veces ni merienda. Como madre una siente que falla todos los días”, dijo a CubaNet Brenda Lauredo, una vecina del reparto Vista Hermosa, en Santiago de Cuba. Ella tiene dos niños en enseñanza primaria y, así como la mayoría de los padres cubanos, cada semana debe hacer frente al gran reto de garantizar su alimentación.

“¿Quién capta algo con el estómago vacío? Es imposible pensar en algo más cuando uno tiene hambre. En la casa se inventa cualquier cosa, pero a la escuela no se lleva cualquier cosa”, agregó la mujer.

Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una alimentación escolar saludable incluye “granos como trigo, arroz, avena o harina de maíz, verduras y frutas variadas; lácteos; proteínas como carnes y aves magras o con poca grasa, y sobre todo, pescados, nueces, semillas y frijoles”. Estos alimentos mejoran “el rendimiento estudiantil” y permiten mantener “una salud estable”, según la organización.

En este contexto, el doctor holguinero Eduardo Cardet dijo a Martí Noticias que “las consecuencias de la escasez de alimentos es grave”, siendo los niños el grupo etario más afectado, debido al “crecimiento rápido y las necesidades incrementadas de nutrientes esenciales”.

Por su parte, el galeno santiaguero Roberto Serrano explicó a CubaNet: “Las consecuencias de la desnutrición en los estudiantes, especialmente en los niños, no solo se refleja en los daños físicos que son evidentes, como la baja talla para la edad. También determina el rendimiento escolar y el desarrollo de las capacidades. Puedo asegurar que, en nuestro país, la debacle del sistema educativo tiene mucho que ver con la hambruna que se vive, incrementada en los últimos años”.

Desayuno y merienda: ¿Qué hay de comer?

El desayuno, la primera comida del día, en Cuba es la más afectada por la crisis alimentaria. Cada vez más, en la Isla se hace difícil consumir las tres comidas básicas diarias y, en cualquier caso, la dieta se basa mayormente en carbohidratos, por lo que la calidad nutricional es baja e impacta de manera directa en la salud.

José Luis Cruz es padre de un adolescente en octavo grado y ha quedado a cargo de su alimentación desde que su esposa falleció en 2021. Durante este tiempo, ha tenido “etapas de altas y bajas”, dice, pero en la actualidad, conseguir comida es una tarea que muchas veces lo supera.

“Que mi hijo se vaya para la escuela con un pan con aceite en el estómago me parte el alma. No siempre es así, pero últimamente no ha habido para más. Si le compro huevos o mayonesa no puedo garantizarle un pedazo de pollo para el almuerzo; es la realidad. En el seminternado le dan pan con yogur de soya, o pan solo, o yogur solo, o no le dan nada. Casi siempre lo trae para los puercos, porque no hay Dios que se lo coma”, comentó el santiaguero.

“A base de pan y refresco instantáneo. Así es como están desayunando mis tres niños, de segundo, quinto y sexto grados”, comentó Dayana Rivera, otra vecina de Vista Hermosa entrevistada. “Yo sé que los estoy matando, pues tengo entendido que ese polvo acaba con los riñones, pero, ¿qué voy a hacer? Es mejor algo que nada. Ya ellos no cogen leche y no puedo pagar 2.500 pesos por un paquete que me durará tres días”, lamentó.

En marzo pasado, el régimen cubano, por primera vez, pidió ayuda “urgente” al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para poder “continuar con la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de siete años en todo el país” a través de la cartilla de racionamiento.

CubaNet contactó a varios vendedores particulares en Santiago de Cuba para conocer los precios de productos como salsas, jamón, queso, huevos, lácteos, etc. Esto es lo que cuesta cada producto en el mercado informal:

Mayonesa: entre 850 y 6.000 pesos cubanos (CUP) Pasta para bocaditos: 1.500 CUP Mantequilla: entre 260 y 700 CUP Jamón: de 2.000 hasta 4.000 CUP el kg, en dependencia de la variedad Huevos: de 2.900 hasta 3.600 CUP el cartón (30 huevos) Queso gouda o alemán: entre 4.000 y 4.500 CUP el kg. Queso blanco: 600 CUP la libra. Salchichas: 2.200 CUP cada paquete de 2 kg. Yogur natural: 300 CUP cada litro. Leche en polvo: entre 2.500 y 3.000 CUP los paquetes de 900 gramos. Chocolate en polvo: entre 900 y 1.500 CUP los paquetes de 350 gramos y 400 gramos.

