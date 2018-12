Tiendas Caribe inician comercio electrónico para residentes en La Habana

Web del Centro Comercial 5ta y 42. Fotos cortesía del autor Web del Centro Comercial 5ta y 42. Fotos cortesía del autor Web del Centro Comercial 5ta y 42. Fotos cortesía del autor Web del Centro Comercial 5ta y 42. Fotos cortesía del autor Web del Centro Comercial 5ta y 42. Fotos cortesía del autor

LA HABANA, Cuba.- La cadena de Tiendas Caribe anunció hoy a través del sitio oficialista Cubadebate el inicio de un nuevo servicio de compras por internet en CUP. “En esta primera fase, el servicio solo estará disponible en el Centro Comercial de 5ta y 42 en La Habana, aunque se prevé extenderlo al menos a una tienda en cada provincia durante el primer semestre del 2019”, explicó Marta Mulet Fernández, especialista comercial del departamento de ventas de la Cadena de Tiendas Caribe.

El nuevo servicio está disponible en la dirección web de 5ta y 42, pero el sitio no cuenta con un certificado firmado de seguridad, por lo que aparecerá en el navegador que estamos usando una conexión que no es segura. A pesar de esto, Mulet asegura que “la tienda está diseñada como un portal seguro”.

Para su acceso se deberá agregar en el navegador como un sitio de confianza y se recomienda instalar el certificado digital generado por la Autoridad Raíz de la Infraestructura de llave Pública de la República de Cuba.

“Este servicio está dirigido principalmente a los capitalinos, pero si usted se encuentra en otra provincia del país puede hacer uso del mismo y realizar compras para amigos y familiares de la capital”, añadió la especialista.

Para el mismo se deberá contar con una tarjeta magnética en CUP emitida por los bancos Metropolitano, BANDEC o BPA y con su correspondiente tarjeta de banca telefónica (TELEBANCA).

“El acceso es lento, la página tarda mucho tiempo en cargar y no es un sitio seguro, pienso que esta nueva modalidad de compras por internet tendrá muchas quejas y será muy inestable, las tiendas en Cuba normalmente son un desastre y no te atienden, imagínate un servicio de entregas a domicilio como Amazon o Ebay pero Made in Cuba, no creo que funcione bien”, comentó para este diario Rubén Herrera, un joven amante de las nuevas tecnologías que trató de realizar una compra online sin éxito en el nuevo sitio web.

Según Fernández. “Se implementarán dos modalidades de entregas, una es la recogida en la propia tienda de 5ta y 42, en el horario de 9:30 am a 7:00 pm de lunes a sábado, siempre después de las 48 horas hábiles de haber realizado su orden; y la otra será la entrega a domicilio, la que estará disponible a finales del mes de enero y tendrá una tarifa adicional a la factura”.

Primeramente, se comercializan alimentos, bebidas y licores, útiles del hogar, productos de aseo personal y del hogar y se irán adicionando de forma “gradual” otros productos como los electrodomésticos, muebles y ferretería.