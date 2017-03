Nueva versión castrista sobre la epopeya del Escambray

LA HABANA, Cuba.- La Televisión Cubana comenzó a transmitir este sábado 11 de marzo una serie titulada “La otra guerra”, que trata acerca de lo que el oficialismo denomina “lucha contra bandidos en el Escambray, y que se desarrolló durante el período 1959-1965.

En declaraciones formuladas al periódico Juventud Rebelde , el guionista de la serie, Eduardo Vázquez Pérez, aclaró por qué trató los hechos desde la ficción y no desde el documental: “La ficción puede posibilitar una mayor comunicación con el público y mostrar facetas más complejas de los personajes”.

Pero, al margen de cualquier consideración artística, es muy probable que el guionista haya preferido la ficción con tal de no contar los hechos como realmente sucedieron, y así continuar con los estereotipos que la historiografía castrista ha fabricado sobre esos acontecimientos. Además, hay que tomar en cuenta que, según el propio Vázquez Pérez, la realización de la serie no hubiese sido posible sin el “apoyo” del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado.

¿Cómo es posible que se califique de bandidos a todos los alzados contra el gobierno en ese lapso? Si así fuese, habría que considerar a Cuba como el país de más bandidos por habitante en el planeta, pues la cantidad de alzados llegó a varios miles de hombres.

De acuerdo con las propias fuentes gubernamentales, en el período 1959-1965 hubo bandas de alzados en las seis provincias con que contaba el país en ese momento. En total se contabilizaron 299 bandas y tres mil novecientos noventa y cinco alzados. No en balde algunos autores que han publicado textos referidos a esta etapa —por supuesto, en el exterior— hablan de una auténtica guerra civil entre el gobierno y aquellos que se oponían al giro hacia el comunismo experimentado por la revolución cubana.

Acerca de las fuerzas empleadas por el castrismo para sofocar tamaña sublevación, conviene señalar que su descomunal número fue posible por el control totalitario que ya ejercían sobre la sociedad.

Participaron las tropas regulares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y ochenta batallones de milicianos, todo lo cual sumó alrededor de 100 mil hombres. Quizás no fue casual que el Servicio Militar Obligatorio se implantara en la isla en 1963, cuando estaba en su apogeo la también denominada “limpia del Escambray”. Nada, que si Fulgencio Batista hubiese utilizado contra las huestes de Fidel Castro la décima parte de esas fuerzas, tal vez los barbudos no habrían bajado de la Sierra Maestra.

Los directivos de la Televisión Cubana alegan que la serie está dirigida en lo fundamental a las nuevas generaciones, las que a veces “no conocen a profundidad hechos de nuestra historia que marcaron la vida de muchas familias cubanas”.

Difícilmente los jóvenes logren conocer bien nuestra historia con series como “La otra guerra”. Así tampoco se enterarán de que en esa etapa muchos pobladores de las zonas donde operaban los alzados fueron obligados a abandonar sus hogares para que no cooperaran con los sublevados. La mayoría fue a parar a la remota región del oeste pinareño, cerca de la península de Guanahacabibes, en lo que hoy llaman el poblado de Sandino.

Se trató de una nueva versión de la política de reconcentración practicada en el siglo XIX por el capitán general Valeriano Weyler.