LA HABANA, Cuba.- El régimen cubano ha anunciado como ley aún no vigente el nuevo Código de las Familias unas semanas antes de someterlo a referendo. El pasado 17 de agosto se publicó la Ley 156/2022 “Código de las Familias” en la Gaceta Oficial No. 87 Ordinaria, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Una vez más, el régimen insinúa que de nada valdrá el voto popular el próximo 25 de septiembre, día en que se someterá a referendo, a no ser para validar un proceso que, de por sí, no es democrático.

El texto ha generado muchísimas polémicas, fundamentalmente en redes sociales, desde su aprobación por el Parlamento cubano el mes de julio último. Las visiones están divididas: unos abogan por el Sí, sobre todo aquellos que defienden la aprobación del matrimonio igualitario, otros por el No, principalmente por estar en contra de una mayor intromisión del Estado en las familias; y un tercer grupo aconseja no participar del referendo porque “en dictadura no se vota”.

Un referendo es un procedimiento jurídico mediante el cual se somete a voto popular leyes o actos administrativos para su aprobación. Según el artículo 218 de la ley No. 131, el referendo “se convoca por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en este los ciudadanos con derecho electoral, mediante voto libre, igual, directo y secreto expresan si ratifican, aprueban, modifican o derogan determinada disposición jurídica”.

Al final del Código de las Familias publicado por la Gaceta Oficial se explica: “Este Código se publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba para general conocimiento” y “entra en vigor una vez ratificado en el Referendo Popular”.

No obstante, ya es un texto de general conocimiento en la población desde mucho antes de su aprobación por el Parlamento, pues incluso se discutió entre los ciudadanos. Entonces, ¿qué sentido tiene circularlo en Gaceta si aún no se ha aprobado en referendo? Con esto se genera una contradicción pues con la publicación en la Gaceta Oficial, el Código de las Familias se promueve como ley, independientemente del resultado del referendo el 25 de septiembre.

Por otro lado, lo que debería aclarar es que entraría en vigor “en caso de aprobarse en Referendo Popular”, lo cual incluiría la posibilidad del voto negativo, porque tal y como está se da por sentado que se aprobará en el referendo, o sea, que es prácticamente un hecho. ¿Qué sucedería en caso de que el voto mayoritario sea el No? ¿Se eliminará de la Gaceta Oficial? ¿Se reconocerá el voto popular o se manipulará?

“Esto rompe con toda la incertidumbre que debe regir en un proceso electoral transparente, quién gana solo se sabe después del proceso electoral”, declaró a Cubanet la abogada Laritza Diversent.

De manera similar opina la letrada Giselle Camila Morfi, para quien, con la publicación en la Gaceta Oficial, se “está anulando la participación ciudadana y la voluntad popular”.

Otro abogado consultado por Cubanet, bajo condición de anonimato, refiere que se trata de “un acto de coerción subjetiva, no tiene otra explicación, para desalentar a los que piensan votar por el No o no votar (como será mi caso). Es una forma de intimidación, para que los no conformes sepan que cualquier gestión en contra será en vano”.

Aunque en Cuba no son comunes los procesos de este tipo -el más reciente fue el Referendo Constitucional de 2019- anunciar como ley aún no vigente algo que ni siquiera ha sido aprobado en referendo es un acto antidemocrático, de hipocresía, además de irrespetuoso con la ciudadanía. Es mera propaganda a favor del régimen, hacer pensar a las personas que su voto, ya sea positivo o negativo, tendrá valor o influirá, cuando por debajo del telón emplazan sus trampas.

Todo ello muestra lo que muchos hemos estado alertando: que el Código de las Familias estaba aprobado de antemano y que el referendo es solo teatro.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

