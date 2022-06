HARRISONBURG, Estados Unidos. — Leo con mucha atención los comentarios de los lectores de CubaNet y de otras publicaciones digitales porque me agrada seguir el curso de los acontecimientos y sus resonancias.

Concomitantemente con las informaciones sobre la IX Cumbre de las Américas, una “directa” de una madre cubana en Facebook se hizo viral, tanto, que la reacción de la dictadura no se ha hecho esperar.

Visiblemente alterada, Amelia Calzadilla, joven de 31 años y madre de tres menores de edad, expuso de forma visceral un resumen de sus sentimientos, carencias y del desamparo en que se encuentra, que, en definitiva, es la misma situación que padecen millones de cubanos.

Lejos de analizar con profundidad sus reclamos, algunos “caballeros de la dictadura” han priorizado el análisis de su lenguaje. Me resulta divertido que ellos, los comunistas de barricada, se muestren tan preocupados por “las buenas maneras” tan propias de los burgueses, aunque siempre he defendido que la expresión de nuestras ideas no está reñida con el respeto al adversario.

Si Amelia hubiera pensado más, hubiera hecho una “directa” más sosegada, pero indudablemente estaba desesperada, porque un asunto tan sencillo como tener gas para cocinar los alimentos de sus hijos en Cuba es un problema; porque está cansada de acudir a diferentes oficinas de la dictadura en busca de ayuda. Amelia se mostró desesperada ante los apagones, la carencia de alimentos, la indiferencia de las autoridades ante sus necesidades y las de la mayoría de los cubanos. Desesperada, en fin, porque, a pesar de ser una joven profesional, no tiene futuro en Cuba.

La catarsis de Amelia estalló con la luminosidad de una supernova en las redes sociales y provocó una reacción en cadena de otras madres que apoyaron sus palabras con otras “directas” que también se hicieron virales.

Fue tanto el impacto que las palabras de Amelia tuvieron en las redes sociales que pocas horas después fue visitada por una comisión del Partido Comunista de Cuba (PCC) de su municipio, la cual tomó nota de sus alegaciones, como si fuera la primera vez que las expusiera y como si fueran a solucionar sus reclamos.

A pocos días de cumplirse el primer aniversario de las protestas del 11 de julio pasado, Cuba es un polvorín al que cada día se acerca más la mecha de la rebeldía. La dictadura está a la defensiva. Por eso no es novedoso que individuos de rostro esquivo y cobarde como “El Guerrero Cubano”, o de faz soez como Iroel Sánchez, hayan atacado a Amelia. Este último, uno de los furibundos talibanes del castrismo, publicó en Cubadebate un libelo de tres párrafos titulado Casualidad y/o causalidad de un video viral. Habituado a mentir, Iroel sugiere en el último párrafo de su panfleto que Amelia Calzadilla es un producto de “el sistema de laboratorios de guerra psicológica contra Cuba en las redes digitales operado desde Estados Unidos”.

Por supuesto, la tríada de párrafos infames fue apoyada de inmediato por parte del ejército de ciberclarias y troles de la dictadura. Entre los comentaristas me llamó la atención un nombre: José R. Oro. Como soy asiduo lector del sitio su nombre me resultó familiar y consulté el registro de colaboradores de Cubadebate, verificando que, efectivamente, es uno de ellos. Lo curioso del comentario de este “caballero” es cómo manteniendo “las buenas maneras”, usó un lenguaje misógino y adoptó una posición manipuladora del dolor de esta madre cubana a la que ofendió injustificadamente.

José R. Oro es otro de los cubanos residentes en Estados Unidos que manifiesta públicamente su podredumbre moral. Desde aquí, disfrutando cómodamente de los beneficios de esta democracia, escribe asiduamente en Cubadebate contra este país y defiende a la dictadura cubana. Adjunto su comentario para que los lectores formen su idea.

Amelia se vio obligada a hacer una segunda directa ante la avalancha acusatoria de “los caballeros” de la dictadura, previendo también una posible detención cuando acudiese al lugar donde fue citada este lunes.

El 11 de julio de 2021 Miguel Díaz Canel Bermúdez, en vez de escuchar los reclamos de libertad y cambios del pueblo cubano, dio la orden de reprimir a los manifestantes. Casi un año después, la situación no ha hecho más que empeorar y cada vez son más los cubanos que levantan sus voces en las redes sociales. Ahora lo hizo Amelia. ¿Cuánto durará su rebeldía? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora ha sido ella, mañana puede ser cualquiera otra madre cubana con un hijo preso o hambriento.

En vez de escuchar a Amelia y de hacer algo por solucionar sus reclamos, el mismo de cientos de miles de madres cubanas, el régimen ha optado por denigrarla usando sus medios de comunicación, a los que ella no puede acceder en un plano de igualdad para exponer sus puntos de vista, porque la dictadura teme mucho al lenguaje visceral y a las verdades a él aparejadas, que ya resultan inocultables.

Para esa labor cobarde la dictadura cuenta con varios de estos “caballeros”.

