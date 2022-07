MIAMI, Estados Unidos. — Si hay alguien a quien en todo momento debemos recordar con admiración y gratitud es al Dr. Diego Medina Hernández. Nació este entrañable amigo con vocación para hacer el bien, ya fuera desde su humanitaria profesión de médico o en su lucha por la libertad de Cuba, causa a la que dedicó lo mejor de su vida.

Hoy, muchos años después de su repentino fallecimiento, al igual que su esposa, sus hijos, sus hermanos y cada uno de los que por sus buenas acciones aprendieron a quererle y admirarle sin dobleces, sus compañeros de Alpha 66 sentimos el dolor de haberlo perdido. Fue una muerte inesperada ocurrida el 23 de julio de 1999, justo en el momento en que más lo necesitábamos.

Sabemos que, desde el primer día en que nacimos, nuestro andar cotidiano, las circunstancias que determinan el curso de nuestro destino, están determinadas por la voluntad de Dios y por la fortaleza de nuestro espíritu, como una forma imprescindible de ayuda a esa fuerza mágica que nos ha sido dada para echarnos a andar por apacibles caminos o por las filosas aristas de la adversidad. Ocurre también a los pueblos.

Diego fue consecuente con la actitud correcta que debía asumir en sus obligaciones como médico, en la entrega a la causa por la libertad de su pueblo cautivo, en repartir a todos —familiares y amigos— la más grande y pura cuota de amor germinada en los surcos de su corazón a lo largo de su vida. Cumplió con Dios, en gratitud, a esa fidelidad al bien y a la justicia que le fue encomendada. Y ese valioso legado de dignidad que Diego tuvo la grandeza de dejar para la historia nos hace confiar en que ahora flota sobre las alas del cielo, rodeado de flores y de mariposas, con canto de ruiseñores y zureo de blancas palomas en símbolo de esa paz duradera que él supo conquistar para la eternidad de su alma, de exquisita transparencia.

La lucha a la que el Dr. Diego Medina se entregó de cuerpo y alma no ha terminado aún. Ya él no está físicamente entre nosotros, pero su imagen imperecedera en nuestros recuerdos ahora nos inspira a continuar su ejemplo. Nuestra Cuba continúa en la cruz y los cubanos que la amamos no tenemos otra opción que defenderla luchando por romper las cadenas de la esclavitud que con saña desmedida, con vileza, les han sido impuestas a nuestros hermanos de patria, sin otra fórmula de subsistir que bajo la asfixia de la bota opresora y el sufrimiento de las más espantosas miserias físicas y morales.

Hincados de rodillas los que en sumisión o simple cobardía cumplen consignas humillantes de sus amos, son la cara opuesta del bien, del amor, de la justicia. Simbolizan la carencia total de la dignidad humana, porque la desvergüenza es parte de la mezquindad y la saturación del odio, de la amplia cuota de maldad que corre por las venas de los que contribuyen a la opresión, de los que sirven a la tiranía.

Para que Cuba alcance la felicidad, para que nuevamente se abran de par en par las puertas del progreso, para que se descorran de una vez las cortinas de la libertad, necesitamos muchos cubanos, hombres y mujeres, con la sensibilidad y esa bondad que tanto hizo florecer, aún en la adversidad el Dr. Diego Medina.

Es nuestra responsabilidad lograr por nuestros propios medios la tan ansiada libertad, porque es la única forma de intentarlo con la frente en alto, sin arriesgarnos a contraer compromisos de gratitud que siempre anudan las alas de la libertad, sin exponernos a lacerantes traiciones, al sometimiento de nuestra voluntad a intereses políticos ajenos a las razones por las que tantos mártires han ofrendado sus vidas o gastado lo mejor de su juventud en la oscuridad de una celda en las inmundas prisiones de la tiranía comunista de Cuba.

Porque todo momento es bueno para rendir merecidos honores a uno de los grandes entre los grandes luchadores por la libertad de Cuba, hoy he querido dedicar estas palabras a nuestro entrañable Dr. Diego Medina Hernández, palabras que he escrito humildemente con el exquisito regocijo de haber sido su compañero de lucha, su amigo, su alma gemela en el amor a nuestro pueblo, en la disposición al sacrificio, en el diario reverdecer de la fe, de la esperanza, de la intransigencia en la preservación de los principios que enaltecen los valores de la dignidad, los valores humanos.

Nuestro gran José Martí sentenció en una ocasión: “Honrar, honra”. Eso es lo que he querido hacer con este maravilloso hombre, que hoy sigue, como un faro inextinguible, irradiando luz desde lo infinito del cielo, enseñándonos el camino que conduce a la libertad.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

