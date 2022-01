LA HABANA, Cuba. — Dentro de esas “cualidades endémicas” que distinguen a Latinoamérica de otras regiones del mundo están las dictaduras. Estas cuentan con una historia de larga data, tan es así que su desagradable y prolongada presencia propició el surgimiento de la novela del dictador, subgénero autóctono de la literatura latinoamericana dedicado a recrear —o examinar, según el decir de algunos críticos— los entretelones del poder y su relación con la cultura.

Desde Facundo: Civilización y Barbarie, del argentino Domingo Faustino Sarmiento, publicada en 1845 y calificada por algunos críticos como el punto de partida y siguiendo con Amalia, de su compatriota José Mármol, el catálogo literario de la figura del dictador creció ostensiblemente en el siglo XX con la publicación de El recurso del método, Yo, El Supremo, El otoño del patriarca y, por supuesto, La fiesta del chivo.

Quienes las hayan leído seguramente coincidirán en que se trata de obras donde la fantasía tiene un lugar preponderante. Pero los cubanos tenemos sobradas razones para considerar justificada la frase que asegura que la realidad muchas veces supera a la ficción.

Desconozco si el general Augusto Pinochet era abstemio, pero me inclino a pensar que tenía algunos tragos de vino ocupando su mente cuando afirmó que su dictadura en realidad era una “dictablanda”.

El caso es que todo el mundo conoce —o quiso conocer— las crueldades del régimen pinochetista, lo cual, lamentablemente, no puede afirmarse con respecto a la dictadura cubana. Cuando a alguien se le ocurre decir que la claque comunista que desgobierna Cuba desde 1959 es una dictadura, muchos distinguidos intelectuales de la izquierda latinoamericana y mundial rasgan sus vestiduras.

Pero, como asegura un refrán africano, lo que la mentira recorre en cien años la verdad lo recorre en un segundo. Y nada hay como un día tras otro. Hoy se trata de una verdad de Perogrullo. Si a la dictadura de Augusto Pinochet se le achacan 2 115 muertos, esa cifra es muy inferior a la sufrida por Cuba solamente en su primer decenio. Ni qué decir si se computan los resultados de toda su historia, incluidos los desaparecidos en el estrecho de Florida y los que han sido asesinados por otras causas.

Para tratar de refutar la desmedida violencia estatal ejecutada contra opositores pacíficos y periodistas independientes, esa izquierda hipócrita que se niega a reconocer la verdad argumenta que en Cuba jamás se ha visto a vehículos militares en las calles disparando contra los manifestantes ni ha habido víctimas mortales como resultado de la represión. Aún siendo una verdad a medias, el argumento es inconsistente.

Imagine el lector que realiza un viaje turístico al extranjero y tiene la desgracia de ser tomado como rehén junto con otras personas por un grupo terrorista que ha amenazado con ejecutar cada cierto tiempo a cada uno si no se cumplen sus exigencias. Imagine que hay dos terroristas encargados de esas ejecuciones, uno lo hace rápidamente y el otro se solaza torturando físicamente al cautivo antes de ejecutarlo. Obviamente, el primero actúa de forma menos cruel que el segundo, pero no podemos afirmar que sea bueno. Es por eso que ese punto de vista de la izquierda es reprochable y deshonesto, porque no está comprometido con la defensa de elementales derechos humanos, sino con presupuestos ideológicos.

En un reciente informe titulado Cuba, una “democracia de papel” que violenta la libertad de expresión, la organización independiente de Derechos Humanos Artículo 19, que trabaja para promover el derecho a la libertad de expresión, ha documentado sucinta y contundentemente el acoso al que se ven sometidos los periodistas independientes cubanos y los opositores solo por ejercer su derecho a la libre emisión del pensamiento.

El documento, una verdadera guía para comprender una parte de la peculiar historia contemporánea cubana, fundamenta su opinión en que en Cuba la prensa independiente vive bajo un asedio sistemático por parte de la dictadura, cuyas acciones identificativas son las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento, la vigilancia, la represión, el asedio legal y la persecución criminal, las que se ejecutan de manera sistemática y generalizada.

En un párrafo de extrema agudeza que reafirma la peculiaridad del caso cubano, se afirma: “Pareciera insignificante frente al alza de asesinatos de periodistas en la región, pero el gobierno de la Isla ha aprendido a imponer el silencio matando el periodismo”.

En medio de circunstancias tan dolorosas como las que vive nuestro pueblo, donde ahora mismo hay más de 800 presos de conciencia carentes de derechos, pasando hambre y sufriendo abusos y torturas en las cárceles, el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó recientemente que en Cuba no hay presos políticos, sino comunes, olvidando que muchas de esas personas están detenidas, acusadas o sancionadas por la presunta comisión de un delito de sedición, previsto y sancionado en el artículo 100 del Código Penal y considerado un delito contra la seguridad del Estado. Otras están presas solo por salir a las calles pidiendo libertad.

En Cubadebate, la gruta de los talibanes del castrismo, se ha llegado a afirmar que ningún menor de edad está preso, encausado o ha sido sancionado, a pesar de las abundantes pruebas en contrario existentes en las redes sociales.

El señor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, afirmó públicamente el 24 de julio de 2021 que en Cuba no se detenía ni acusaba a nadie por expresar públicamente su opinión. Pero las cárceles están llenas de cubanos que ejercieron ese derecho el pasado 11 de julio.

Visiblemente molesto, Díaz-Canel también ha criticado en público a quienes califican a su gobierno como dictadura o tiranía. Al parecer, los dictadores son renuentes a aceptar lo evidente. De ahí el estupor de Nicolae Ceaucescu cuando durante su última intervención pública comenzaron a abuchearlo.

Dicen que Omar Torrijos le dijo a Gabo: “Tu mejor libro es El otoño del patriarca. Todos somos así como tú dices”.

Los cubanos no tenemos aún una novela que defina la esencia diabólica del castrismo dentro del subgénero mencionado. Quizás eso se deba a que nuestra realidad está muy por encima de la ficción, por muy deslumbrantes que sean el estilo y la inteligencia del novelista.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

