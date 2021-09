LA HABANA, Cuba. – Son, como dijo Norberto Fuentes de los viejos militares castristas, los dulces guerreros del periodismo cubano. Todos escriben lo mismo: no viajan a los países en conflictos bélicos, no ven nada, no oyen nada y nada saben en realidad de esos países de los que escriben. Jamás han vivido las tensiones de una guerra.

Sencillamente, escriben en un buró con aire acondicionado y son cumplidores de un guion elaborado por el Partido Comunista de Cuba.

Así ocurre siempre. Da igual si se trata de una guerra en un país lejano, al que no van, o de un barrio de los tantos de Cuba, donde jamás se les ha visto las caras.

Ellos son Nelson Concepción Pérez, Nelson Rodríguez Roque, Rolando Pérez Betancourt, Susana Antón, Raúl A. Capote, Leonel Nodal, Juana Carrasco y, por supuesto, no podían faltar los extranjeros Fernando Buen Abad y Frei Betto.

Tal parece que Nelson Concepción, sobre todo, se pasa la vida viajando. Que vivió el golpe de Estado contra Evo Morales, que en Siria ve de cerca el terrorismo, y que ha visitado infinidad de veces la Base Naval de Guantánamo. También a Nelson le consta la inteligencia y la constancia de los técnicos y científicos para fabricar las vacunas contra la COVID-19 hace más de dos meses.

En fin, que se las sabe todas. Lo mismo escucha a Joe Biden ordenar en Afganistán la retirada de sus tropas, que oye en la acera de su casa cuando hablan del “bloqueo”.

Por favor, que la verdad se abra paso. Visiten con frecuencia los barrios pobres, para que descubran por qué hubo estallido social en Cuba en julio pasado.

¿Cómo saben los voceros del régimen cubano que su Gobierno cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo, si no se hacen elecciones libres desde hace más de 60 años? ¿No saben ustedes que por pedir un plebiscito, el Partido Pro Derechos Humanos tuvo a sus miembros fundadores en prisión en 1989 por orden de Fidel y Raúl Castro? ¿Tampoco saben qué ocurrió con las miles de firmas del Proyecto Varela, reunidas por aquel valiente llamado Oswaldo Payá Sardiñas, cuya muerte aún no está clara?

¿Conocerán la historia de aquellos tiempos los periodistas de la prensa cubana de hoy? Desde luego que estos que hoy escriben no son los mismos que nos llamaron “mercenarios a sueldo del imperialismo”. Pero siguen el mismo guion y hacen lo mismo.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

