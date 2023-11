LA HABANA, Cuba. – El preso político cubano y opositor Walfrido Rodríguez Piloto denunció vía telefónica desde la prisión 1580 en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón que las autoridades del penal lo mantienen aislado y sin ropa.

“Desde junio de este año estoy en una celda en calzoncillos porque el jefe de unidad, Osmani Ramírez Díaz, me tiene aquí bajo un régimen de prisión bastante fuerte. Aquí mis compañeros de celda son las ratas, los mosquitos, los chinches, los jejenes”, denunció el opositor desde prisión.

Rodríguez Piloto, sancionado a nueve años de cárcel por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en la barriada del Palenque, La Lisa, denunció además que en las celdas que colindan con la suya las autoridades encierran a reos enfermos de tuberculosis y dengue, entre otras enfermedades contagiosas.

Asimismo, destacó que hace alrededor de seis meses que las autoridades no le permiten visitas familiares como castigo por negarse a usar la ropa de preso.

“Yo tengo una dermatitis en la piel y no me puedo poner la ropa de preso, pero el teniente coronel Osmani Ramírez Díaz, está encaprichado en que si no me pongo la ropa de preso no me va a dar visita, ni me va dar nada”, precisó.

Además, el prisionero refirió que las autoridades no le brindan asistencia médica pese a las enfermedades que padece (asma bronquial crónica, úlcera, dermatitis seborreica, entre otras). Incluso, aseguró que tampoco le brindan asistencia religiosa, la cual está solicitando desde su ingreso en prisión.

“Necesito que el mundo sepa el grado de tiranía, de vileza que tiene este Gobierno. Esto es un campo de concentración llamado 1580”, denunció Rodríguez Piloto.

El reo también aseguró que los presos del centro penitenciario están de luto por la muerte de Luis Barrios Díaz, de 37 años de edad, y también sancionado por las protestas del 11 de julio de 2021.

Esta es la tercera vez que Rodríguez Piloto es enviado a prisión por el régimen de la Isla. En 2011 fue sancionado a cinco años de cárcel tras protagonizar, junto a otros tres activistas, una protesta en la Plaza de la Revolución.

