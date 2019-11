Rafael Ramírez: “Maduro y Guaidó no representan una salida para el país”

MIAMI, Estados Unidos.- Rafael Ramírez, exiliado desde hace dos años en Europa, y quien fuera presidente de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y Ministro del Petróleo durante doce años (2002-2014), bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez, dijo en una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE que cree que Venezuela necesita un amplio compromiso social como una tercera opción, apartada de Juan Guaidó, presidente interino, y de Nicolás Maduro, dictador chavista.

“Es una situación excepcional que requiere un gran compromiso nacional”, aseguró, y dijo que el acuerdo “tendría que ser amplio”.

Tenemos que volver a Venezuela, hacer lo que podamos para contribuir a rescatar al país del abismo”, aseguró.

Para Ramírez, quien en 2017 abandonó el cargo de embajador venezolano ante la ONU en Nueva York por discrepancias con Maduro, la idea es crear “una Junta Patriótica de Gobierno (…) que aglutine a todos los factores políticos y sociales del país. Tengo meses trabajando en eso” aseguró a EFE.

En sus declaraciones, el diplomático e ingeniero petrolero aclaró que esto es una visión de un futuro no inmediato, pues antes tendrían que restablecerse condiciones básicas y “cesar la persecución política” dentro y fuera del país: “El pueblo debería expresarse, pero ¿podemos ir a una elección en este momento? No, no podemos. Primero porque hay que quitarle a la gente la pistola en la cabeza: No puede haber elecciones con hambre, con manipulación, con miedo”.

“Yo por supuesto que estoy listo para volver a mi país y (…) explicar a nuestro pueblo qué es lo que ha pasado, qué es lo que deberíamos hacer. Sé cómo recuperar la industria petrolera. Tengo el conocimiento y tengo el liderazgo dentro de los trabajadores. Tengo importantes ideas, pero no soy solo yo. Hay muchos venezolanos de la oposición, del ‘chavismo’, incluso del ‘madurismo’, todos tenemos que ponernos de acuerdo para sacar el país de abajo”.

Ramírez achacó la dramática caída de producción de crudo en Venezuela, cuya producción actual cifra en “644.000 barriles al día”, frente a 3,4 millones de barriles diarios que extraía la empresa bajo su dirección hasta 2014, a la incapacidad de gestión del dictador Maduro y su equipo, compuesto por militares.

Así mismo, durante la entrevista dijo estar convencido de que un acuerdo para abrir un período de transición que lleve a elecciones en Venezuela podría obtener respaldo internacional, no solo de Occidente sino también de potencias aliadas de Maduro como Rusia o China.

“Creo que incluso los rusos y los chinos están de acuerdo. Ellos saben que (Maduro) no tiene futuro. Creo que no saben qué hacer con Maduro, no saben cómo manejar esta situación”.

Por su parte, al referirse a la oposición venezolana, liderada por el presidente interino y además presidente del Parlamento, Juan Guaidó, auguró que, si bien “cuenta con el apoyo político, económico y financiero de Florida y de Washington”, no logrará sacar a Maduro del poder “en la medida que mantenga una visión sectaria del país”.

El ex ministro y ex vicepresidente, que se declaró ante EFE “chavista” convencido y rechaza con vehemencia las acusaciones de corrupción de la Justicia de su país, la postura de la oposición es “vengativa” y “excluyente” del “pueblo pobre, humilde y chavista”.

“O sea, es la revancha lo que viene de parte de la derecha” y ello lleva a los militares a refugiarse en Maduro.

“Tiene el efecto contrario, porque claro, si como oposición prometes que vas a perseguir, encarcelar y erradicar al chavismo”, los chavistas se alinean con Maduro para sobrevivir.

“Lo importante es que Maduro y Guaidó no representan una salida para el país (…). La gente está harta de Maduro, pero hay que buscar una salida que sea inclusiva”, subrayó. Y advirtió: “Si cada uno está en su trinchera y cada uno declara que arrasará al otro, Maduro quedará ahí por muchos años”.