MADRID, España.- Artistas dentro y fuera de Cuba han alzado sus voces en apoyo a las protestas populares que ocurrieron en Cuba este domingo, donde el pueblo pedía fundamentalmente comida y electricidad.

Entre ellos se encuentra la cantante Señorita Dayana, que llamó la atención sobre la crisis humanitaria en Cuba, enfatizando la urgencia de un cambio.

“Un país entero está muriendo de hambre y necesidad. Cuba no aguanta más, comparte, no importa de qué país seas. El mundo necesita saber esto. La dictadura cubana debe terminar. ¡El cambio es ya!”, escribió Señorita Dayana en sus redes sociales.

Por su parte, la cantante Yenni Valdés condenó la miseria impuesta al pueblo cubano por el régimen, y exigió respeto y libertad.

“En nombre de una ideología y de un partido no se puede condenar a todo un pueblo a sufrir de hambre y miseria, no se puede jugar con la vida de niños y viejos. Es humanamente detestable. Los que piden sacrificios no se limitan en exponer sus privilegios y su inmunidad. Exijo respeto a ese pueblo que hoy voluntariamente y pacíficamente está en la calle manifestándose pacíficamente!, djio la exvocalista del grupo Van Van.

Mientras que el humorista Ulises Toirac, después de manifestarse en contra de la violencia, hizo un llamado a las autoridades para que tengan en cuenta “la desesperada situación de las familias cubanas” y recordó que “esa gente en la calle es el pueblo”.

La también comediante Aleanis Jáuregui, conocida como Cuqui La Mora, declaró: “Cuba está en la calle y el mundo lo debe saber. Libertad para Cuba, no más comunismo”. Jáuregui además criticó a los influencers que no se han pronunciado sobre las protestas. “Este es el momento de compartir y apoyar al pueblo cubano”, señaló la actriz.

“Tarde o temprano llegará”. ¡Viva Cuba libre!”, dijo el cantante Lioni Torres. Mientras que Yotuel Romero animó al pueblo de Santiago de Cuba y apuntó que “Patria y Vida, es la voz de la nueva Cuba”.

Mientras que Haydée Milanés pidió: “Cubano, no alces la mano contra tu hermano”, en un mensaje dirigido a los represores de las manifestaciones.

Willy Chirino, una de las voces más reconocidas del exilio cubano, escribió en Instagram: “En honor a José Daniel Ferrer, quien escogió esta canción escrita por Marisela Verena como el tema de UNPACU, y para todos los hermanos que hoy en la provincia oriental y en otras partes de Cuba, claman y reclaman LIBERTAD!”, y acompañó la publicación con la canción “Memorándum para un tirano”.

Las protestas de este domingo, que comenzaron en la capital de Santiago de Cuba, se extendieron poco después a otras ciudades como Bayamo, Granma, Santa Marta y El Cobre.

Además de “Corriente y comida”, la multitud coreaba “Nadie los eligió”, refiriéndose a la cúpula de gobernantes en el país.

