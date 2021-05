MIAMI, Estados Unidos.- A Roberto Perdomo Fuentes, coordinador de la Alianza Democrática Oriental en el municipio Mella, en Santiago de Cuba, una patrulla lo recogió este martes en la mañana en su casa para llevarlo a la cárcel de Aguadores, en esa provincia, luego de haber sido sancionado en un “juicio amañado por la Seguridad del Estado” a un año de privación de libertad por impago de multas.

Según denunció el propio Perdomo Fuentes en un video de Palenque Visión, la sanción le fue impuesta por multas que datan de 2014, que ascienden a 10 060 pesos, las cuales la Seguridad decidió usar contra él por su activismo político.

“El Departamento de la Seguridad del Estado me hizo un juicio el pasado 20 de noviembre de 2020 por multas que debía desde 2014, sin embargo, el pasado año luego de coordinar algunos trabajos para Palenque Visión, entre otras actividades, me citaron y me dijeron que me meterían preso”, contó el activista.

Perdomo Fuentes considera que las multas son arbitrarias, y fueron impuestas por su activismo en la calle y por ser colaborador de Palenque, “la Seguridad del Estado me las puso por asistir a reuniones, marchas o tomar videos en las calles”, contó.

Según el activista luego de celebrado el juicio apeló, pero unos cuatro o cinco meses después le llegó la notificación que el Tribunal confirmaba la sentencia. Así mismo, denunció que durante la vista oral le preguntó a la Fiscal por qué no le permitían el derecho a un abogado, “y ella me dijo que ese juicio no llevaba abogado”.

Todo estuvo manipulado, señaló Perdomo Fuentes, pues asegura que a la sala solo dejaron entrar a su madre, y los agentes de la Seguridad estaban presentes, además de unos ocho policías más que no dejaban ingresar a nadie.

El coordinador de la Alianza Democrática Oriental había sido citado el 13 de mayo para presentarse, por sus propios medios, en la cárcel de Aguadores, pues las autoridades alegaron que no tenían transporte para trasladar a los reclusos, a lo que Perdomo Fuentes se negó rotundamente.

“Soy enfermo, diabético e hipertenso, y me quieren enviar a rumbo. No, ellos son los que tienen que llevarme, dijo hace apenas unos días a la cámara de Palenque Visión”.

Para el activista quienes se oponen al gobierno en Cuba “solo están reclamando su derecho constitucional a un alimento digno, salarios justos, que se acabe el maltrato en las calles, y el terror que el gobierno le aplica por medio de la violencia a los jóvenes, a los ciudadanos comunes”.

“En el mundo democrático se puede disentir del gobierno, y esas personas no son marginadas ni maltratadas, aquí por un graffiti te ponen 2 000 o 3 000 pesos de multa, luego una golpiza, y terminan por acusarte de un delito y llevarte a la cárcel”, lamentó.

Sin embargo, aseguró que es “un defensor de los derechos humanos y siempre que el gobierno esté en contra del pueblo ahí estaré yo luchando, para defender a los oprimidos”.

“A la opinión publica internacional que miren lo que está sucediendo en esta Isla, manipulada por una férrea dictadura”, dijo, y a los jóvenes los invitó a “que se sumen a la causa, que defiendan sus derechos y apoyen a las organizaciones políticas que existen en la Isla, para provocar un cambio inmediato en este país, lo que queremos es la libertad del pueblo cubano”.

