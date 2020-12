Tropas Especiales “toman” avenida 23 del Vedado, en La Habana

MIAMI, Estados Unidos. – Un fuerte despliegue de Tropas Especiales se reportó este jueves en el barrio habanero del Vedado, informó vía Facebook Sergio Osmín Fernández Palacios, coordinador de la plataforma Inteligencia Ciudadana (I-CID).

El usuario compartió una imagen de varias furgonetas negras estacionadas en la intersección de la céntrica avenida 23 y la calle 14, en el municipio de Plaza de la Revolución.

De acuerdo con la información, el despliegue se produjo alrededor de las 11 de la mañana.

“Esquina de 23 y 14, Vedado, La Habana. A unos metros donde vivo, las fuerzas represivas de la Dictadura de Partido Único “honran” el Día Internacional de los Derechos Humanos, escribió Fernández Palacios.

Escenas similares se han reportado a lo largo de la semana, confirmando el amplio operativo lanzado por la policía política tras las protestas que han tenido lugar en las últimas semanas en la capital.

Este miércoles, el emprendedor cubano Camilo Condis publicó imágenes de varias furgonetas de tropas especiales aparcadas en la misma avenida 23, a escasos metros de la calle Paseo.

“Me envían estas fotos de la calle 23, en el Vedado, ahora. No tienen la mejor calidad, pero es comprensible la necesidad de discreción al tomarlas. Yo me pregunto, si tantas tropas especiales hay como para pasearlas por La Habana, ¿cuándo van a ir a rescatar a Landy y a Assel?”, señaló Condis en su cuenta de Twitter.

— Camilo Condis 📻🐝 (@camilocondis) December 9, 2020