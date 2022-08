MADRID, España.- Las telenovelas, sin duda, cuentan con un público fiel en casi cualquier país del mundo; pero si se habla de la recepción que tiene el género entre los cubanos, resulta imprescindible mencionar las telenovelas brasileñas producidas por la cadena Glovo en la década de los ´90.

Aunque algunas más antiguas como “La esclava Isaura” (1976) u otras más recientes como “Señora del destino” (2004) calaron en los cubanos, las emitidas en los años ´90 paralizaban la Isla a las 9:00 de la noche, hora de su transmisión.

Incluso, si no había corriente eléctrica debido a los apagones de ocho horas programados varias veces a la semana durante esos años de “Periodo Especial”, las personas buscaban la manera de reunirse en la casa de algún vecino con “planta”, o alrededor de un radio con pilas. En caso de que estas opciones no fueran posible, no se perdían su retransmisión al día siguiente.

Estos años también coincidieron con los extensos discursos del dictador Fidel Castro, que se transmitían en cadena por los dos canales existentes en el momento. Acto seguido “tocaba” la telenovela. Igualmente los cubanos esperaban a que finalizaran estas largas horas de discurso para no perderse el ansiado capítulo.

Tanta huella dejaban estos programas, que a los niños se les comenzó a poner los nombres de sus protagonistas; la flor Anthurium andraenum pasó a ser (hasta la actualidad) la flor de Jorge Tadeu (“Te odio mi amor”); y a los restaurantes particulares se les empezó a llamar “paladares” (también hasta la actualidad), por los restaurantes del personaje de Raquel, interpretado por Regina Duarte, en “Vale todo”.

Hoy en CubaNet recordamos algunas de las más populares de estas novelas, que forman parte de la cultura popular cubana.

Doña Bella

Estrenada en Brasil en 1986, estaba inspirada en el personaje real de Ana Jacinta de São José, que vivió y murió en el siglo XIX. La telenovela, protagonizada por Maitê Proença (Doña Bella) y Gracindo Júnior (Antonio Sampaio), contaba la historia de Doña Bella, una joven hermosa que tras ser raptada y violada decide vengarse de los hombres.

Vale todo

Protagonizada por las populares actrices Regina Duarte y Gloria Pires, la telenovela cuenta la vida de Raquel, una mujer pobre y emprendedora que comenzó vendiendo emparedados en las playas de Río de Janeiro y llegó a convertirse en una empresaria dueña de una cadena de restaurantes, tras abrir su primer establecimiento llamado “Paladar”.

En “Vale todo” sobresalió además la actuación de Beatriz Segall, que encarnaba a la villana Odette Roitman; y de Antônio Fagundes, quien interpretaba a Ivan Meireles, la pareja de Raquel. A este último los cubanos lo vieron también en “Mujeres de arena”, “La próxima víctima” y “El rey del ganado”.

Felicidad

También protagonizada por Maitê Proença (Helena), recrea el amor de esta y Álvaro (Tony Ramos), obstaculizado constantemente por Débora (Vivianne Pasmanter), una muchacha mimada y rica, a quien “despreciaba” la teleaudiencia cubana, tan involucrada con la trama.

Sobre los personajes de los niños Bia (Tatyane Goulart) y Alvarito (Eduardo Caldas), los cubanos, ingeniosos, crearon una canción que aludía a las diferencias de clases entre ellos.

Te odio mi amor

Protagonizada por otros dos grandes actores brasileños, Lima Duarte (Murilo Pontes) y Renta Sorrah (Pilar Batista), la novela se desarrollaba en un pueblo ficticio donde los prejuicios, amores y rencillas del pasado condicionaban las actitudes de sus pintorescos personajes; entre los que sobresalía el simpático fotógrafo Jorge Tadeu.

Mujeres de arena

Otra de las telenovelas que bien recuerdan los cubanos es “Mujeres de arena”, especialmente por la actuación de Gloria Pires, quien interpretaba a Ruth y a su hermana, antagónica, Raquel. Ruth quiere a Marcos Asunción, pero Raquel deseaba su fortuna y hace todo lo posible para alcanzarla.

También tuvieron gran acogida los personajes de la joven rebelde Malú (Vivianne Pasmanter ) y Toño da Lua (Marcos Frota); que se dedicaba a realizar esculturas de las mujeres en la arena, y que conocía los más oscuros secretos de Raquel.

