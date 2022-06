LA HABANA, Cuba. – Tras un año y cinco meses de implementada, la Tarea Ordenamiento no ha conseguido cumplir sus objetivos. Hasta el momento, sus actualizaciones se ajustan al modelo de ensayo-error de reformas anteriores, que siguen prorrogando el control político sobre la liberación de la iniciativa privada.

El gobierno cubano llamó Tarea Ordenamiento a la unificación monetaria y la reforma de precios, salarios y pensiones que, en teoría, debía equilibrar el desajuste provocado por la devaluación del peso. Se esperaba que la transformación financiera pudiera destrabar las fuerzas productivas.

Sin embargo, en la praxis la reforma salarial no fue proporcional a la inflación y los precios no pudieron cumplir su función regulatoria entre la oferta y la demanda, a pesar del uso de tarifas administrativas para alimentos y artículos de primera necesidad.

De acuerdo con Luis Enrique Pérez García, economista y exprofesor de la sede municipal de la Universidad de La Habana en San Miguel del Padrón, en su conjunto el paquete de medidas ―devaluación, precios, subsidios, salarios y pensiones― debía ser capaz de gestionar las tendencias negativas y minimizar su impacto en la población, estableciendo un balance general.

“Se combinaron dos tipos de inflación que evidenciaron que la reforma no fue bien preparada”, explica el economista. “La primera, creada dentro de un contexto supuestamente manejable; y otra ‘reprimida’, que no es más que el incremento deliberado de los precios a raíz de la escasez y el protagonismo que ello concede al mercado negro”, agregó.

El interminable círculo de reformas fallidas

La caída del bloque socialista, en 1991, desató un efecto dominó de iniciativas y correcciones en la economía cubana, que desde entonces acumula una retahíla de reformas fallidas.

Según Pérez García, la despenalización del dólar en 1993 fue la primera medida de gran impacto, la cual dio inicio a la dualidad monetaria con una tasa cambiaria que en el mercado negro rozó los 150 pesos por cada dólar estadounidense.

“Por vez primera el Estado vende bienes y servicios de alta demanda en monedas extranjeras a los que la mayoría no puede acceder. Ocurre en un momento en que los precios no paraban de subir y el salario básico se mantenía en 148 pesos”, dijo el economista.

Ese mismo año se otorgaron las primeras licencias para cafeterías, paladares y otros pequeños negocios, con impuestos fiscales sobre el 50% de las ganancias.

Entre 2009 y 2010 comienza la entrega de tierras en usufructo y la expansión del cuentapropismo, planteado como alternativa de empleo para los miles de trabajadores que serían despedidos ―más de un millón― en 2011.

Precisamente, en ese año se emprende la reforma más significativa, un paquete de 247 medidas que, bajo la retórica de actualizar el modelo socialista cubano, reafirmaba la negativa de hacer cambios estructurales al sistema económico y político.

“Fueron los famosos ‘Lineamientos’ de Marino Murillo. Sin despidos ni consecuencias ellos mismos aceptaron que en cinco años solo se cumplió un 20% de lo previsto. La Tarea Ordenamiento tiene los mismos arquitectos. No ha sido más que una extensión maquillada de ese mismo programa, con un nuevo nombre y pocas añadiduras”, asestó Pérez García.

Poder adquisitivo a la baja

Hace más de tres décadas que los cubanos viven de crisis en crisis. Pero ahora, bajo los efectos de la Tarea Ordenamiento, varios entrevistados aseguran que son “más pobres que nunca”.

“No recuerdo un tiempo más duro. Hubo momentos de escasez, pero con dinero podías comprar de todo por la izquierda. Ahora no hay nada, y si aparece, la mayoría de las veces no lo puedes comprar porque está demasiado caro. El dinero no vale nada”, comentó Ariel Perdomo, un trabajador capitalino de la Empresa de Servicios Comunales.

Según los cálculos del régimen, con el aumento de los salarios y las pensiones y la regulación del incremento de los precios, se garantizaba que el poder adquisitivo no se devaluara.

Sin embargo, el economista cubano Pedro Monreal afirmó este domingo que el poder adquisitivo de los cubanos se habría reducido una cuarta parte desde mayo de 2021, debido a una inflación interanual del 26%.

Desde su perfil de Twitter, el investigador especificó que el problema era aún peor en el caso de los alimentos, donde la inflación alcanza el 43%.

Monreal asegura que la Tarea Ordenamiento es una “causa importante” del “reducido espacio para un programa de recuperación del poder adquisitivo en Cuba”.

Asimismo, la devaluación del peso cubano y la caída de su capacidad de compra también se derivan directamente de la dolarización de la economía a través de la implementación de la Moneda Libremente Convertible (MLC),.

“Se pensaba que se iba a acabar la dualidad monetaria y lo que pasó fue que cambiaron el CUC, que costaba 25 pesos, por el MLC, que ahora mismo está a 118 pesos. Muchos no podemos comprarlo y eso significa que tampoco podemos adquirir los productos que necesitamos”, dijo Zulema Reynosa Cardona, una empleada de la Empresa Provincial de Ómnibus Metropolitanos.

Sobreviviendo en la crisis

El régimen fijó el precio de la canasta básica en 1 528 pesos, los cuales no incluyen otros gastos como transporte, electricidad, gas, ropas, calzado, etc. Para colmo de males, los alimentos normados y con precios subsidiados no alcanzan para cubrir ni siquiera los primeros 10 días de cada mes.

Las personas más afectadas pertenecen a la parte baja de la escala de salarios y pensiones.

“Cobro 2 400 pesos y solamente de electricidad pago entre 300 y 400. A eso ponle que la libra de cerdo anda por 300 y la de pollo en 200. Un paquetico de frijoles, rozando la libra, cuesta 100 y el arroz subió a 60. La malanga no baja de 100 pesos y los limones no los encuentras a menos de 160. No hay quien pueda, esto tiene que reventar por algún lado”, dijo a CubaNet Omar Castillo Fuentes, trabajador de mantenimiento de un centro escolar.

En estas circunstancias, cada vez son más los cubanos que abandonan sus empleos estatales para vivir del “trapicheo”.

