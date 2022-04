LA HABANA, Cuba. — Aunque la artista cubana Tania Bruguera reconoce que no está de acuerdo con la mayoría de los puntos del “llamado internacional” de solidaridad con los manifestantes del 11 de julio (11J) realizado este lunes por grupos y personas de ideología de izquierda —sobre todo de tendencia socialista—, afirma que no se retractará porque sería “cederles ese espacio” a quienes lo redactaron.

En entrevista exclusiva con CubaNet, Bruguera aseguró que ha firmado “miles de cartas donde no suscribo cada palabra, no fue diferente con la última”.

Entre los aspectos de la misiva que considera desacertados se halla el hecho de que se equipare “la violencia hacia los manifestantes del 11J por parte del gobierno” con “cualquier acto de autodefensa o entusiasmo de los manifestantes”, quienes “solo tuvieron su cuerpo para defenderse”.

La artista reconoció además que no está de acuerdo con la alusión al “bloqueo” de Estados Unidos como una de las causas del estallido social del 11J. Bruguera aseguró que se trata de un embargo, no de un “bloqueo”, término usado sobre todo por el régimen para justificar las carencias, y que tanto este como las sanciones estadounidenses tienen sus justificaciones.

“La culpa de lo que está pasando en Cuba no la tiene ni el bloqueo ni la Unión Europea ni las Naciones Unidas, la tiene el gobierno de Cuba, que son ineptos, no saben dirigir el país. La crisis en Cuba es culpa de ellos (…). El bloqueo no existe”, afirmó.

Tampoco considera acertada la diferenciación entre la derecha y la izquierda, porque “me parece que reproduce los patrones discriminatorios del gobierno y ubica a los firmantes en un plano superior. (…) Cuba ha de hacerse con todas las personas que han luchado en contra de la dictadura, tengamos la posición que tengamos”.

Todos los cubanos, de cualquier ideología, “deberíamos unirnos para liberar a los presos políticos” y “eso no debe estar condicionado a un proyecto de gobierno futuro”, agregó.

El tercer aspecto fundamental con el que no está de acuerdo es con la afirmación final de que solicitan “una Ley de Amnistía para las personas injustamente condenadas, como paso necesario que abra las puertas a un socialismo realmente democrático y de iguales”.

Para Bruguera, “no es momento de que se hable de proyectos específicos porque todavía no se ha llegado a ningún lado” en cuanto al fin de la dictadura. “Si bien me parece bien que la izquierda se posicione en contra del gobierno, que se una para defender los derechos de los cubanos, decir que una cosa es mejor que la otra o la única opción, no me parece acertado”, añadió.

Ante las preguntas de la periodista Camila Acosta, sobre si creía en ese “socialismo democrático” y cuál sería este, Bruguera dijo que cree que “Cuba necesita una sociedad justa y un gobierno al que le importe el pueblo, que entienda que su función es servir al pueblo, no servirse del pueblo. (…) Lo que quiero es una sociedad justa, me da igual como se llame”.

La también activista agregó que, aunque no esté de acuerdo con todos los aspectos de la declaración, quería “estar en ese grupo”. En este punto, Acosta le recordó que casi todos en el grupo eran de tendencia socialista y le preguntó entonces si ella creía en el socialismo.

“Yo creo en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, en la equidad, y no quiero un país como el que existe ahora, regido por cuatro personas; y si el día de mañana es esa democracia socialista la que está en el poder y sigue haciendo lo que hace este régimen, volveré a estar en contra, siempre voy a hacer de la oposición”, respondió.

Bruguera afirmó igualmente estar en contra del reformismo del sistema cubano: “Cada generación le ha dado un chance al régimen de cambiar, esta también lo ha hecho. Nosotros pedimos diálogo, que se cambiaran las leyes, y fuimos por los canales legales, les dimos oportunidades de retractarse y de quitar a un ministro de cultura que es un golpeador y represor de artistas, y nada de eso se logró. Nuestra generación le ha dado todas las oportunidades a ese gobierno para que haga bien las cosas. Ya yo no quiero diálogo. No hay reforma posible en este momento”.

