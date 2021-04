MIAMI, Estados Unidos.- Con un desgarrador mensaje en redes sociales, Jonathan Fermín Michel Valdés (El Kamel), anunció el suicidio del reguetonero cubano Iván El Bacoco esta semana en La Habana, al parecer víctima de la depresión.

Según contó El Kamel, colega y amigo de la infancia, “mi hermano se quitó la vida por problemas depresivos que siempre tenía. Así pasábamos la madrugada, hablando y llorando, y yo le daba ánimo peleando con él”.

En su declaración, publicada este jueves en la red social de Instagram, el amigo de El Bacoco agregó: “Me duele demasiado esto. Solo quiero que el mundo sepa que esto es causa de la desesperación que la juventud tiene por un gobierno que no deja desarrollarse. Muchos jóvenes lo están haciendo, no solo él. Esa no es la solución…”.

El también cantante publicó además una fotografía de ambos en la que escribió: “Contigo se va una gran parte de mí”.

El suicidio del joven reguetonero cubano ha creado conmoción entre artistas del género urbano como Yomil, El Funky, Chocolate MC, Alex Duvall y Manu Manu.

“No esperes a que muera alguien para decirle cuanto lo amabas, díselo hoy que lo tienes cerca”, escribió en su Instagram Chocolate, citando al escritor estadounidense H. Jackson Brown.

Y añadió: “Cuando veas a alguien deprimido no lo dejes solo. Dale conversación, entretenlo, haz que ría, ayúdale a levantar el ánimo. La depresión es la enfermedad más mala que existe”.

“Iván, alias El Bacoco, excelente amigo, hermano, cantante y compositor, en lo personal mi hermano, mi amigo, el compositor de todos los temas de mi disco, tremendo hombre. (…) Mi hermano, donde quiera que estés, descansa en paz, que tu niña que está por nacer nunca, mientras yo exista, estará sola; eres mi hermano y como tal me comportaré”, escribió en su perfil de Facebook, por su parte, Moro Champion Boys.

Aunque el gobierno cubano no se caracteriza por su transparencia en informes y cifras al respecto, en 2012 un estudio sobre el tema reveló que el suicidio estaba entre las diez principales causas de muerte en Cuba.

El documento señaló además que era alarmante el peso que ocupaban la muerte por suicidios en el fallecimiento de jóvenes, fundamentalmente en el grupo de edad de entre 15 y 25 años, atribuidos mayormente a problemas de pareja, fracaso de la vida estudiantil o la vida en general, y las malas situaciones económicas existentes en sus núcleos familiares, entre otras.

Por su parte, en septiembre de 2020 un artículo de DW.com, que abordaba las estadísticas de esta problemática en América Latina, ubicó a Cuba en el puesto número ocho entre los 10 países de la región donde ocurren la mayor cantidad de muertes por suicidio. Por delante de la isla se encuentran Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Argentina, Colombia y Chile.

Según el texto, “el 36% de los suicidios en el continente americano se producen en edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, y un 26% entre los 45 y los 59 años. Las tasas de suicidio en hombres continúan siendo superiores a las de las mujeres, y representan alrededor del 78% de todas las defunciones por suicidio”.