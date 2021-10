MIAMI, Estados Unidos.- El periodista y delegado de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) en Santa Clara, Carlos Manuel Torres Fleites, denunció que ha sido víctima durante este mes de octubre de varias amenazas por parte de los cuerpos represivos de la ciudad, y una de ellas incluso involucra directamente a su hijo de solo 17 años de edad.

De acuerdo a una nota de prensa de la APLP, la policía uniformada y la Policía Política (Seguridad del Estado) le dijeron que en el Servicio Militar, al cual debe acudir próximamente su hijo, “puede pasar cualquier cosa”.

“Me han dicho que me van a detener y encauzar por incitar a las protestas y hacer activismo contra el sistema socialista; eso está muy lejos de la verdad ya que solo converso y aclaro algunas dudas a las personas que me preguntan. También han amenazado con actuar contra mi hijo y mi esposa. Incluso, el último oficial que me amenazó me dijo que mi hijo muy pronto tiene que cumplir el Servicio Militar (Obligatorio) y que allí puede pasar cualquier cosa”, dijo Torres Fleites.

La asociación denunció las amenazas contra el periodista y califica de “muy graves” las realizadas contra su hijo. “Todos sabemos que en las unidades militares ocurren accidentes reales, pero que también pueden ocurrir “accidentes” preparados, y en esos sucesos se puede perder la vida”, señala la nota.

“Exhortamos a los máximos dirigentes del régimen a poner fin al terrorismo de Estado. Se conoce que la revolución encabezada por Fidel Castro llegó al poder haciendo terrorismo, pero hace tiempo es necesario terminar con esa monstruosa política que hace gran daño a cubanos inocentes y pacíficos”, exhortan.

El periodista fue visitado en su casa el día 13 de octubre por el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quien aseguró que tenían “órdenes de apresar a todas las personas como tú”; el 17 Torres Fleites fue interceptado en la vía pública por un oficial de la Policía Política que lo amenazó con represalias por su labor, cinco días después, el 22, nuevamente fue interceptado en la vía pública por otro represor.

