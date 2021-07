MIAMI, Estados Unidos. – La protesta popular del 11 de julio en la ciudad y municipio de San Antonio de los Baños se gestó en el grupo de Facebook “La Villa del Humor”, reveló en un reportaje de la periodista Carla Colomé Santiago, publicado esta semana en la revista independiente El Estornudo.

“¿Qué les parece si convocamos a una protesta en el Parque de la Iglesia para mostrar nuestro descontento con lo que está sucediendo? Contra un pueblo nadie puede… dejen recomendaciones y hagamos algo. No podemos permitir que sigan burlándose de nosotros”, publicó en dicho grupo el usuario Danilo Roque (nombre falso) el pasado 22 de junio.

El post de Roque fue el primer antecedente directo de la protesta en San Antonio de los Baños el 11 de julio. De acuerdo con El Estornudo, Roque es joven, aunque nadie conoce su edad, su nombre ni su rostro. “Desde hace años se ha convertido en una especie de líder entre los integrantes de La Villa del Humor”, precisa el medio.

Además de Roque, el grupo es administrado por Lázaro González (otro nombre falso usado para evitar represalias) y Alexander Pérez Rodríguez. “La única persona que no esconde ni su nombre ni su rostro porque desde hace años vive fuera de Cuba” es Pérez Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, exmiembro del grupo Somos + y simpatizante de Oswaldo Payá.

“Mientras Danilo Roque convoca y Lázaro González se dedica a la logística del grupo, Alexander le pone cara y voz, informa, genera debates, propone, dialoga”, explica El Estornudo.

“Aunque la idea fue de Danilo Roque, estas tres personas son principalmente quienes estuvieron detrás de la protesta en San Antonio de los Baños. Integran el equipo 23 personas, quienes se mantienen en total anonimato y cuyas edades, excepto la de Alexander, oscilan entre los 18 y los 30 años”.

Roque explicó a la revista que la idea de una protesta venía desarrollándose desde hace “mucho tiempo, cuando comenzaron las tiendas en MLC. Luego se agravó la situación con la COVID-19 y la falta de medicamentos. Y así fuimos esperando la ocasión oportuna para que el pueblo saliera a expresar su sentir; los apagones fue(ron) un momento decisivo, en medio de una pandemia y en medio del verano. Decidimos mi equipo y yo que era el momento de dar el golpe, ya que el Gobierno estaba concentrado en la COVID. Sabíamos que iba a ser efectivo, pero no esperábamos una repercusión tal como la tuvo”.

Con la idea clara, el 10 de julio Roque escribió en su grupo de Facebook: “¿Cansado de no tener corriente? ¿Obstinado porque no te dejan dormir hace tres días? ¿Harto de aguantar los descaros de un gobierno al que no le importas? Es hora de salir y exigir. No critiquen desde casa, hagámonos escuchar. Si no lo vamos a hacer, mejor vamos a cerrar la boca y no hablar mierda desde casa que no resuelve nada, esto es calle. ¿Tenemos más miedo a salir que a aguantar todos estos descaros? ¿Cómo es posible? Exigimos que Canel y Raúl también tengan apagones. Exigimos que, ya que no tenemos comida, al menos nos dejen dormir. A la calle. Váyanse ya del Gobierno comunistas oportunistas. Este domingo 11 de la mañana, Parque de la Iglesia. Nos vemos. Si no vas, no te quejes tanto entonces”.

El plan de la protesta para el 11 de julio también fue publicado en el grupo de Facebook:

1- 10:00 a.m. nos vamos a reunir todos en el Parque de la Iglesia

2- 10:30 a.m. comenzamos a salir por la Calle Real dirección a la tienda TRD, lugar donde nos venden en monedas que no ganamos. Ahí somos libres de hacer lo que queramos. Son nuestras tiendas y nuestros productos.

3- 11:00 a.m. nos dirigimos a Radio Ariguanabo, allí podemos hacer que Radio Ariguanabo anuncie lo que está sucediendo a través de su emisora. Si queremos podemos lograrlo.

4- Llegando hasta ahí, seguimos rumbo Coppelia, esto llamando a más personas a unirse a nuestra propuesta. Recuerden que necesitamos muchas personas para esto.

5- En Coppelia vamos a trancar el tráfico y vamos a gritar todo lo que nuestra voz pueda. Todo lo que se les ocurra.

6- Subimos Calle Ancha, hasta el Partido, ya que Canel dijo que los comunistas podían hacer con nosotros lo que quieran, pues nosotros hacemos lo mismo, si alguien se nos enfrenta, le damos lo que merece. No nos limitemos. Somos muchos más, recuerden.

Esta protesta va a durar hasta que nos den las fuerzas. Afuera del Partido vamos a gritar, a pintar aquello, poner carteles, hacer lo que nos dé la gana, a ver si ellos nos van a tocar un solo pelo.

Lleven agua y teléfonos cargados. Si no hay internet no importa. Graben y después suben los videos.

El clamor va a ser lo siguientes:

-Váyanse del Gobierno

-Libertad para el pueblo

-Díaz-Canel sing…

-Somos más y no tenemos miedo

-Queremos ayuda

Si lográramos tomar Radio Ariguanabo, tenemos la guerra ganada, todos unidos somos invencibles. Ya siento una Cuba libre en el horizonte. Por favor, ayúdenme a conseguir este objetivo.

De nosotros depende que mañana sea el día de nuestra liberación. Los demás van a seguir nuestros pasos como reacción cadena. No tengamos miedo. Cuba está a punto de ser nuestra, de los cubanos. Basta de cobardía. Únete.

Sin embargo, la multitud que se fue reuniendo frente al Parque de la Iglesia de San Antonio de los Baños en las primeras horas del domingo 11 de julio tomó por sorpresa incluso a los organizadores de la protesta, precisa El Estornudo.

“Jamás pensar que pasaría algo, porque en otros momentos se había convocado a las mismas protestas y nunca nadie participó, solamente participaban los aparatos represores del municipio que siempre daban una vuelta a ver si había personas. Pero vuelvo y te repito, nunca sucedió nada”, dice Lázaro González.

“Ese domingo, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, había una buena cantidad de personas protestando y se fueron sumando más”, cuenta. “Yo no estaba, Danilo Roque tampoco, hasta que empezó la directa del Parque de la Iglesia en vivo y siguieron llegando personas. Se presentaron órganos del PCC del municipio y fueron atacados con palabras de los manifestantes que se encontraban en el lugar. (…) Se siguieron sumando personas hasta que ya éramos muchos y decidimos bajar por la calle principal del municipio, hasta llegar a la parte del técnico del DTI a exigir libertad. De ahí, directo a la administración del Gobierno y terminamos en la Policía. Cuando nos enteramos que el presidente Díaz-Canel estaba en el parque nos dirigimos para ahí y fue boicoteado por el mismo pueblo de a pie”.

“Para mí ese 11 de julio nació una nueva Cuba”, apunta Roque. “Sin nadie saber quién era, yo disfrutaba el sabor de mi convocatoria. Yo veía cómo poco a poco se me unía el pueblo, hasta que logramos miles de personas exigiendo un cambio. Y así se nos fue uniendo toda Cuba. Todo se organizó entre cubanos que deseábamos lo mismo”, agrega.

“Cuando vi la cantidad de personas corrí para el parque; ver eso fue un nuevo amanecer para Cuba. La gente gritaba feliz y sin miedo, se fueron sumando tantos que éramos un mar de personas por las calles de mi Ariguanabo”, apunta González.

Por su parte, el pastor adventista aseguró: “Esto que pasó no es Danilo, no es Alexander, no es Lázaro. Gracias a Dios apareció el momento. No se había dado antes porque quizás no estaba tan molesta la gente, pero ya es demasiado: muertos, falta de medicinas, hambre, colas, falta de agua”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.