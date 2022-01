MIAMI, Estados Unidos.- El sacerdote católico cubano Rolando Montes de Oca denunció este sábado en sus redes sociales que fue víctima de nuevas agresiones contra su vivienda.

“Más huevos contra mi casa parroquial en Vertientes, de nuevo en mi ausencia. Esta vez muchos más que la vez pasada, (calculan unos diez) aunque ahora sin la nota de ‘Gusano Asqueroso’ que me dejaron en aquella ocasión”, dijo el clérigo.

Montes de Oca fue uno de los sacerdotes cubanos que en enero de 2021 redactó la carta abierta “He visto la aflicción de mi pueblo”, que criticaba la corrupción y la desigualdad imperantes en el país y abogaba por cambios políticos.

“Lo tengo que repetir: ni me atemoriza, ni me pone odio dentro, tampoco me desanima. No sé quien lo hizo, no me importa. No sé si serían los mismos que se han pasado estos meses denigrándome, inventando calumnias sobre mí en el pueblo o presionando a mis amigos y colaboradores para que me dejen solo”, expresó.

“No sé si son los que aseguran, porque lo desean, que más temprano que tarde escaparé de Cuba. No sé si son esos u otros, no me importa. Quien lanza huevos, calumnias u odio en cualquier modo será como todos bienvenido a la Iglesia, que es la casa de TODOS, especialmente de los pecadores. Por mi parte, tengo mucho que ofrecer de parte de Dios”, agregó.

El sacerdote, señaló que “no es odio, ni mentira, ni violencia lo que Cuba necesita”, sino “gente que se concentre en remediar sus males, que son demasiados, y que lo haga dialogando, debatiendo, escuchando con respeto al que piensa diferente, buscando soluciones justas, usando la fuerza de la razón, del amor, de la verdad”.

“Para construir esta Cuba de todos, con todos y para todos, pueden contar conmigo. Sigo a Cristo, que en la cruz perdonó a sus crucificadores, y me vuelve a inspirar Martí: ‘y para el cruel que me arranca el corazón conque vivo, cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca’”, sentenció.

El pasado 19 de septiembre la casa parroquial del sacerdote, en Camagüey, fue agredida por asaltantes no identificados que lanzaron dos huevos contra una de las paredes del inmueble.

