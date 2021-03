Sabino Serrano López sin tratamiento médico en Combinado del Este

LA HABANA, Cuba.- Sabino Serrano López padece de graves síntomas circulatorios. Tiene los pies ennegrecidos y sufre de fuertes dolores. Según relató vía telefónica la noche del viernes 26 de febrero, el dolor era tan intenso que lo llevaron a la sala de urgencias del Calixto García.

Una vez allí, el médico de guardia apenas le examinó los pies. Al preguntarle Sabino si su condición no tenía cura el médico fue lapidario: “Claro que no tiene cura”. Ante esa respuesta, Sabino quiso saber por qué no le amputaban los dedos, pues ya no puede soportar el sufrimiento, a lo que el galeno ripostó que la amputación requería algunos trámites, y que esa decisión les correspondía a los médicos de la prisión.

Sabino Serrano permanece ingresado en el hospital del Combinado del Este. Durante los 22 años que lleva encarcelado no ha recibido la asistencia médica oportuna y eficaz que requiere su condición. Tampoco le conceden la licencia extrapenal que corresponde a su deteriorada salud. Su estado está tan avanzado que posiblemente su única opción ya sea la amputación para evitar la muerte por gangrena, como indican sus intensos dolores y el ennegrecimiento de sus pies.

Sabino Serrano López pilotaba una embarcación que en 1999 fue hundida con agua a presión por tropas guardafronteras a 17 millas de las costas cubanas, lo cual causó el ahogamiento de una madre de 36 años y su hijo de 4. En ese entonces fue apresado y posteriormente condenado a cadena perpetua por tráfico de personas, una sanción que no se corresponde con ese delito, aparentemente encaminada a incriminarlo por los dos asesinatos a la vez que silenciarlo.

Desde el pasado 4 de febrero, preocupados por su estado, otros internos del Combinado habían advertido de la situación en la que se encontraba Sabino, “muy depauperado y se le ven moretones en las piernas debido a problemas circulatorios”, dijeron.

