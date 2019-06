Imágenes Sensibles: Revelan fotografías inéditas de la masacre de Tiananmen

MIAMI, Estados Unidos.- A 30 años del movimiento pro democrático en Beijing, en el que miles de estudiantes y activistas salieron a las calles en China durante 50 días para exigir pasivamente un cambio en el país, Jian Lin reveló las fotografías inéditas que tomó en las calles durante las protestas aquel junio de 1989.

Lin era teniente en el Ejército Popular de Liberación en aquel entonces, y ahora, a sus 66 años, una ex periodista militar. De acuerdo a un artículo de The New York Times, Lin fotografió lo que vio, y aquello le hizo pensar que su país mejoraría. Sin embargo, el 4 de junio de 1989 el Ejército Popular de Liberación chino abrió fuego contra los activistas y los civiles, matando a centenares de ellos.

La periodista guardó por años los rollos fotográficos del derramamiento de sangre que el régimen chino quiere borrar -60 rollos de película, unas 2.000 fotografías-. Las intatáneas, tomadas con su cámara analógica relatan la verdad: la masacre de la Plaza Tiananmen, que tanto quiere eliminar de la memoria pública el Partido Comunista Chino.

Lin se une a un pequeño grupo de historiadores, escritores, fotógrafos y artistas chinos que han tratado de hacer una crónica de este capítulo en la historia china.

Liu dirigió durante años un estudio de fotografía en Beijing, hasta que decidió mudarse a Los Ángeles en el año 2016 para estudiar inglés. Hace apenas un mes, de acuerdo con un artículo del New York times, digitalizó los archivos volviendo a visitar las imágenes que había capturado hace 30 años.