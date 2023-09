MADRID, España.- Cuatro migrantes cubanos y dos dominicanos fueron rescatados este lunes 18 de septiembre por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), en combinación con guardaparques locales, luego de que la embarcación en que viajaban se hundiera frente a la playa Sardinera en la isla de Mona, Puerto Rico.

“Los rescatados son cuatro hombres y dos mujeres, que presuntamente formaban parte de un viaje de migrantes irregulares que transportaba a seis personas cuando su embarcación volcó cerca de la línea de arrecifes de la isla de Mona el domingo por la noche”, precisó la USCG a través de un comunicado.

La información detalla que en la noche del domingo la Guardia Costera en San Juan, Puerto Rico, recibió una comunicación de los guardaparques del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de ese país que dijeron “haber escuchado gritos de angustia provenientes del agua y haber visto una bengala en el área”.

#Breaking @USCG crews & partners rescued two Dominicans & four Cubans who were reportedly passengers aboard a vessel attempting irregular maritime migration when their boat capsized near Mona Island’s reef line, late Sunday night. #DontTakeToTheSea #OVS https://t.co/yz5uJjl0Ju

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 18, 2023