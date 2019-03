Régimen venezolano impide instalación de puesto médico organizado por la oposición

MIAMI, Estados Unidos. – El dictador venezolano Nicolás Maduro impidió la instalación de un puesto sanitario organizado en Caracas por sectores de oposición para atender el reclamo de cientos de personas afectadas por la crisis sanitaria que afecta a ese país, informaron medios locales.

La iniciativa, llevada a cabo por la ONG Rescate Venezuela, fue desmantelada por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes, según el parlamentario Winston Flores, obligaron a quitar los toldos y el material necesario para ejecutar la labor de voluntariado.

Como si fuese poco, los agentes de la PNB no solo suspendieron la atención pública a la población, sino que también impidieron que la actividad se llevara a cabo dentro de las viviendas.

“Maduro el usurpador y sus cómplices quieren ver sufrir al pueblo, le quitan la comida, las medicinas y además evitan con la violencia que las ONG le den una amiga en medio de las dificultades”, publicó en Twitter la activista venezolana Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López.

Maduro el usurpador y sus cómplices quieren ver sufrir al pueblo, le quitan la comida, las medicinas y además evitan con la violencia que las ONG le den una amiga en medio de las dificultades #AyudarNoEsDelito pic.twitter.com/0RmiIIKnCx — Lilian Tintori (@liliantintori) 17 de marzo de 2019

Los “campamentos humanitarios” para ofrecer atención médica gratuita a enfermos y convalecientes fueron desplegaron en 10 estados del país, sin embargo, fue en la capital donde estuvieron los principales inconvenientes. Así lo cuenta una médica que participaba de la jornada, quien denunció que los efectivos no dejaran chequear a los ciudadanos que tienen enfermedades en la zona.

“Estaba viendo a un niño que tiene un tumor en la axila y no pude terminar de hacerlo porque estos señores no nos dejan. ¿Dónde está su corazón? Ustedes creen que estamos jugando con la vida de la gente, tenemos pacientes con hipertensión. Ustedes no se pueden llamar venezolanos, ya que nosotros no somos así”, expresó la mujer, especialista nefrología con pediatría.

Pese a la resistencia gubernamental, activistas y defensores de los derechos humanos calificaron la jornada como un éxito. Asimismo, el presidente encargado de la nación, Juan Guaidó, envió su agradecimiento a los participantes, quienes atendieron a más miles de personas durante la jornada.

“Gracias a este movimiento ciudadano, en varios estados del país hubo Campamentos Humanitarios atendiendo a más de 4 mil venezolanos”, escribió Guaidó en la Twitter.

Gracias a este movimiento ciudadano, en varios estados del país hubo #CampamentosHumanitarios, atendiendo a más de 4 mil venezolanos. pic.twitter.com/jwpwkjmpCP — Juan Guaidó (@jguaido) 18 de marzo de 2019

Venezuela vive una grave crisis humanitaria marcada por la falta de atención médica y de insumos en los hospitales, y que se ha visto agravada por el reciente apagón que afectó a casi la totalidad del país.